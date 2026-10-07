Canada-Maroc : le commerce bilatéral franchit un nouveau cap en 2026

Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Canada accélèrent nettement en 2026. Sur les huit premiers mois de l’année, leur valeur a atteint 1,72 milliard de dollars canadiens, contre environ 1,39 milliard sur la même période de 2025. La progression avoisine ainsi 24%.

Cette évolution s’explique surtout par la forte hausse des exportations canadiennes vers le Maroc. Elles ont totalisé 1,001 milliard de dollars canadiens, en progression de 69% sur un an.

À l’inverse, les achats canadiens de produits marocains ont reculé. Ils se sont établis à 722,4 millions de dollars, soit une baisse de 9,5%.

Cette évolution a profondément modifié le solde commercial. Le Canada affichait un déficit de 206 millions de dollars avec le Maroc durant les huit premiers mois de 2025. Un an plus tard, il enregistre désormais un excédent de 279 millions de dollars.

Le mois d’août illustre particulièrement cette accélération. Les exportations canadiennes vers le Maroc ont atteint 121,5 millions de dollars. Elles ne représentaient que 12,6 millions de dollars un an auparavant.

La structure des échanges met également en évidence la complémentarité entre les deux marchés. Les produits agricoles ont représenté 71,6% des exportations canadiennes vers le Maroc en août.

Du côté des importations canadiennes en provenance du Royaume, les produits manufacturés ont dominé avec une part de 95,5%.

Sur l’ensemble des huit premiers mois, le Canada a ainsi augmenté ses ventes au Maroc d’environ 409 millions de dollars. Dans le même temps, ses importations marocaines ont diminué de près de 76 millions de dollars.

Cette nouvelle dynamique intervient alors que les relations économiques entre le Maroc et le Canada continuent de se diversifier. L’évolution des échanges pourrait notamment renforcer les opportunités pour les entreprises des deux pays dans l’agriculture, l’industrie et les produits manufacturés.