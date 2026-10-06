Ayyoub Bouaddi dans la course au Golden Boy 2026

Le jeune international marocain Ayyoub Bouaddi figure parmi les 25 finalistes du Golden Boy 2026, une distinction qui récompense chaque année l’un des meilleurs jeunes joueurs évoluant en Europe. Son nom apparaît désormais aux côtés de plusieurs grands espoirs du football européen.

Le milieu de terrain de Manchester City a franchi une nouvelle étape dans cette prestigieuse compétition. La liste des finalistes a été dévoilée lundi à Rome par le quotidien sportif italien Tuttosport, organisateur du trophée.

Bouaddi, âgé de 19 ans, s’est installé progressivement parmi les jeunes joueurs les plus suivis du football européen. Son transfert à Manchester City durant l’été a marqué un tournant dans sa carrière. Le club anglais aurait déboursé 100 millions d’euros pour s’attacher ses services.

L’international marocain avait déjà attiré l’attention lors de la Coupe du monde 2026. Sa prestation face au Brésil avait notamment confirmé son aisance technique et sa maturité malgré son jeune âge.

Depuis son arrivée chez les Citizens, le milieu de terrain poursuit son adaptation au football anglais. Il a notamment délivré sa première passe décisive avec Manchester City lors de la large victoire contre Norwich City, en Coupe de la Ligue anglaise.

Cette dynamique lui permet de rejoindre une sélection de 25 joueurs encore en lice pour le Golden Boy. Parmi les autres finalistes figurent notamment Pau Cubarsí et Xavi Espart du FC Barcelone, Warren Zaïre-Emery du Paris Saint-Germain, ainsi qu’Endrick du Real Madrid.

La compétition avait débuté avec une liste de 100 candidats. Elle a progressivement été réduite avant cette sélection finale. Le lauréat sera choisi par un panel de journalistes issus de plusieurs grands médias européens.

Plusieurs critères sont pris en compte dans l’évaluation des candidats. Les performances sportives, le temps de jeu et le niveau du club occupent une place importante. Les performances réalisées sur la scène internationale et européenne sont également intégrées à l’évaluation.

Pour Bouaddi, cette nomination représente une nouvelle reconnaissance après une année marquée par son passage à Manchester City et son affirmation avec les Lions de l’Atlas. Son parcours confirme aussi la présence croissante des jeunes talents marocains parmi les joueurs suivis par les grands clubs européens.

Le règlement du Golden Boy prévoit par ailleurs qu’un joueur déjà sacré ne peut remporter une deuxième fois le trophée.