Viamericas renforce son dispositif de transferts vers le Maroc

Le marché marocain des transferts de fonds attire un nouvel acteur américain. Viamericas, spécialiste des paiements internationaux, vient d’élargir son réseau de versement au Maroc avec deux solutions destinées aux bénéficiaires : le retrait en espèces et le portefeuille mobile.

Cette arrivée intervient alors que les transferts des Marocains résidant à l’étranger poursuivent leur progression. À fin août 2026, ils ont atteint 89,2 milliards de dirhams, selon les données de l’Office des changes. Le montant affiche une hausse de 9% sur un an.

Le marché avait déjà atteint un niveau record en 2025. Les transferts des MRE avaient alors dépassé 122 milliards de dirhams sur l’ensemble de l’année.

Pour Viamericas, le Maroc représente donc un corridor stratégique. Le groupe américain veut répondre à l’évolution des habitudes de paiement. L’objectif est notamment de proposer davantage de choix aux bénéficiaires tout en s’appuyant sur son réseau international.

Fondée en 1999 en Floride, Viamericas dispose aujourd’hui d’un réseau de 285.000 points de paiement dans 95 pays. L’entreprise travaille avec plusieurs milliers d’agents aux États-Unis et possède également des centres opérationnels au Mexique, en Colombie et aux Philippines.

Le groupe revendiquait déjà plus de deux millions de clients actifs en 2023. Ses transferts annuels dépassaient alors 9 milliards de dollars.

Cette expansion s’inscrit dans une stratégie d’investissement plus large. En septembre 2025, Viamericas avait levé 113,6 millions de dollars pour développer son réseau et renforcer ses plateformes de paiement numérique.

L’opération avait été menée avec Old National Bank, aux côtés notamment de Bank of Oklahoma Financial, Axos Bank et U.S. Bank.

Viamericas poursuit également son développement en Afrique. En 2023, l’entreprise avait conclu un accord avec Kori Global Services, société spécialisée dans les transferts d’argent basée à Abidjan. Cet accord lui avait permis d’accéder à plusieurs destinations africaines.

Le groupe avait aussi renforcé ses connexions numériques en Amérique latine. En janvier 2026, son réseau a été relié à Nequi, la plateforme financière numérique de Bancolombia.

L’implantation au Maroc intervient ainsi dans une phase d’expansion internationale. Elle positionne davantage Viamericas sur un marché porté par l’importance des transferts des MRE et par la montée en puissance des solutions de paiement numériques.