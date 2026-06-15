BYD accélère son expansion au Maroc avec une nouvelle implantation à Oujda

BYD poursuit le renforcement de sa présence au Maroc. Son représentant exclusif, Auto Nejma, a annoncé l’extension de son réseau commercial à travers plusieurs grandes villes du Royaume, avec l’ouverture d’une nouvelle plateforme à Oujda venant compléter ses implantations de Casablanca, Rabat et Fès.

Cette expansion marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de la marque chinoise, qui cherche à rapprocher son offre de véhicules électrifiés des consommateurs marocains. En élargissant sa couverture géographique, le constructeur entend améliorer l’accès aux services de vente, de conseil et d’après-vente dans des régions où la demande automobile continue de progresser.

L’arrivée de BYD à Oujda témoigne également de l’intérêt croissant porté aux solutions de mobilité électrifiée dans différentes régions du Royaume. Longtemps concentré dans les grands centres économiques, le marché des véhicules hybrides et électriques gagne progressivement du terrain à mesure que les automobilistes s’intéressent à des alternatives plus économes en énergie.

Pour Auto Nejma, ce développement répond à une double ambition : renforcer la visibilité de la marque sur le marché national et accompagner l’évolution des attentes des particuliers comme des entreprises. La proximité des points de vente et des services techniques constitue désormais un facteur déterminant pour favoriser l’adoption des nouvelles technologies automobiles.