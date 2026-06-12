BMO transforme Toronto et Vancouver en vitrines du soccer canadien

À l’approche de la Coupe du monde 2026, BMO déploie une vaste campagne de célébration du soccer à travers les villes canadiennes de Toronto et Vancouver. Partenaire officiel de Canada Soccer, l’institution financière multiplie les initiatives destinées à rapprocher les supporters de l’équipe nationale et à promouvoir le développement du football à travers le pays.

Parmi les opérations les plus spectaculaires figure l’installation d’un ballon de football lumineux de 15 mètres de diamètre sur le toit de la succursale BMO située à First Canadian Place, au cœur du quartier financier de Toronto. La banque a également investi les principaux axes de transport, les espaces publics et plusieurs sites emblématiques afin de créer une ambiance de fête autour de l’événement mondial.

Les supporters pourront participer à diverses expériences interactives, notamment des défis de précision, des animations immersives et des espaces dédiés au football dans plusieurs lieux fréquentés des deux villes hôtes. Les agences BMO seront elles aussi mises aux couleurs de la sélection canadienne à travers des opérations spéciales destinées à renforcer l’engagement du public.

La campagne met également en scène Lamorne Morris aux côtés du capitaine de l’équipe nationale canadienne Alphonso Davies dans une série de contenus promotionnels diffusés sur les chaînes numériques et les réseaux sociaux.

Au-delà de la dimension événementielle, BMO a annoncé un soutien financier renforcé au développement du football canadien. La banque versera 250.000 dollars à la Canadian Soccer Foundation afin de favoriser l’accès des jeunes à la pratique du sport et de soutenir les programmes de développement à travers le pays.