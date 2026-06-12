Brésil–Maroc en direct : chaîne TV, compos probables, horaire, les infos avant le choc

À mesure que l’échéance approche, l’attente grandit autour de ce qui s’annonce déjà comme l’un des rendez-vous majeurs de la première journée de la Coupe du monde 2026. Programmé au MetLife Stadium de New York-New Jersey, le choc entre le Brésil et le Maroc dépasse largement le cadre d’un simple match de groupe. Dans une poule C particulièrement relevée où figurent également l’Écosse et Haïti, le moindre faux pas pourrait peser lourd dans la course aux huitièmes de finale.

Prévu samedi 13 juin à 23h00 (heure du Maroc), soit 17h00 à Toronto et Montréal (heure de l’Est du Canada) et 14h00 à Vancouver (heure du Pacifique), ce duel sera diffusé en direct sur beIN Sports 1 dans la région MENA. En France, les téléspectateurs pourront également suivre la rencontre sur M6 et beIN Sports. Une audience mondiale est attendue pour cette affiche de prestige qui opposera l’une des nations les plus titrées de l’histoire du football à une sélection marocaine déterminée à confirmer son statut parmi les meilleures équipes de la planète.

Pour le Brésil, cette entrée en matière constitue le premier véritable examen de l’ère Carlo Ancelotti. Nommé après une campagne qualificative mouvementée, le technicien italien a pour mission de rendre à la Seleção son statut de référence mondiale. Malgré une génération talentueuse emmenée par Vinicius Junior, Raphinha, Bruno Guimarães, Marquinhos et Casemiro, les Brésiliens restent marqués par plusieurs désillusions récentes et cherchent à retrouver la domination qui a longtemps fait leur réputation.

L’arrivée d’Ancelotti a marqué un tournant important. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, la sélection brésilienne est dirigée par un entraîneur étranger. Le technicien italien a hérité d’une équipe en reconstruction après des éliminatoires sud-américains plus compliqués qu’à l’accoutumée. Son objectif est désormais clair : redonner au Brésil l’efficacité collective qui lui a parfois fait défaut lors des grandes compétitions récentes.

La Seleção arrive toutefois avec plusieurs absences notables. Rodrygo, Éder Militão, Estevão et Wesley manqueront le rendez-vous. Neymar figure bien dans le groupe mais reste incertain après des problèmes physiques qui ont perturbé sa préparation. En conséquence, une grande partie des responsabilités offensives reposera sur Vinicius Junior et Raphinha, considérés comme les principaux atouts offensifs de l’équipe.

En face, le Maroc aborde cette Coupe du monde avec un statut bien différent de celui qu’il possédait avant l’édition 2022. Demi-finalistes historiques au Qatar, les Lions de l’Atlas ne sont plus une surprise. Ils figurent désormais parmi les sélections les plus respectées du football mondial et arrivent aux États-Unis avec l’ambition assumée de franchir un nouveau cap.

Les éliminatoires africains ont confirmé cette montée en puissance. Le Maroc a validé son billet avec un parcours presque parfait, dominant ses adversaires grâce à un équilibre entre solidité défensive, maîtrise technique et efficacité offensive. Cette dynamique positive s’est poursuivie lors des matches de préparation, renforçant la confiance autour du groupe.

Cette Coupe du monde marque également le début d’une nouvelle ère. Après plusieurs années marquées par les succès de Walid Regragui, la sélection est désormais dirigée par Mohamed Ouahbi. L’ancien sélectionneur des jeunes marocains tente progressivement d’apporter davantage de verticalité et de créativité offensive tout en conservant les fondations défensives qui ont fait le succès des Lions de l’Atlas.

L’une des principales interrogations concerne néanmoins l’état physique de plusieurs cadres marocains. Les forfaits de Nayef Aguerd et d’Abde Ezzalzouli sont désormais actés. Le défenseur central marseillais n’a pas récupéré à temps de ses problèmes physiques tandis que l’ailier du Betis Séville s’est blessé lors du dernier match de préparation. La situation de Noussair Mazraoui reste également suivie de près après sa blessure à l’épaule.

Ces absences obligent Mohamed Ouahbi à revoir certains équilibres sans pour autant remettre en cause les ambitions de son équipe. Le sélectionneur peut toujours compter sur des cadres expérimentés comme Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi, mais aussi sur une nouvelle génération représentée par Brahim Diaz, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari ou encore Ayyoub Bouaddi.

Selon les dernières tendances, le Maroc pourrait débuter avec Yassine Bounou dans les buts. La défense serait composée d’Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Youssef Belammari. Au milieu, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi devraient former le trio axial. Devant, Brahim Diaz, Ayoub El Kaabi et Ismael Saibari seraient chargés de l’animation offensive.

Le Brésil devrait de son côté s’appuyer sur Alisson Becker dans les cages, protégé par Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Alex Sandro. Casemiro et Bruno Guimarães devraient occuper l’entrejeu, tandis que Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius Junior et Matheus Cunha formeraient le secteur offensif.

Sur le plan tactique, plusieurs duels pourraient déterminer l’issue de la rencontre. Tous les regards seront notamment tournés vers l’opposition entre Vinicius Junior et Achraf Hakimi. Le Madrilène représente l’une des armes offensives les plus dangereuses du tournoi alors que le latéral marocain figure parmi les rares défenseurs capables de répondre à son explosivité et à sa vitesse.

Le milieu de terrain constituera également un secteur stratégique. Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi et Neil El Aynaoui auront la responsabilité de limiter l’influence de Casemiro, Bruno Guimarães et Raphinha dans les zones centrales. La bataille pour la maîtrise du ballon pourrait largement conditionner le scénario de la rencontre.

L’histoire récente apporte par ailleurs une dose supplémentaire de confiance au camp marocain. Si le Brésil conserve un avantage historique dans les confrontations directes, les Lions de l’Atlas restent sur un succès de prestige obtenu à Tanger en mars 2023. Ce soir-là, le Maroc s’était imposé 2-1 face à la Seleção grâce à des réalisations de Sofiane Boufal et Abdelhamid Sabiri, signant la première victoire de son histoire contre les quintuples champions du monde.

La FIFA a par ailleurs officialisé l’équipe arbitrale qui dirigera la rencontre. L’arbitre slovène Slavko Vinčić a été désigné pour officier lors de cette affiche très attendue. Il sera assisté de ses compatriotes Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič. Les Suisses Sandro Schärer et Stéphane De Almeida compléteront le dispositif arbitral.

Dans les deux camps, les discours convergent vers une même idée : ce premier rendez-vous pourrait déjà orienter une grande partie du parcours mondial. Pour le Brésil, il s’agit d’affirmer ses ambitions de conquête et de démontrer que la transition engagée sous Carlo Ancelotti porte déjà ses fruits. Pour le Maroc, l’objectif est de prouver que l’exploit du Qatar n’était pas une parenthèse mais le point de départ d’une présence durable parmi les meilleures sélections du football mondial.

À quelques heures du coup d’envoi, une certitude s’impose : rarement un match de phase de groupes aura concentré autant d’attention médiatique, d’enjeux sportifs et de symboles. Entre la nation la plus titrée de l’histoire du football et la sélection qui a redéfini les ambitions du football africain, le spectacle promet d’être à la hauteur de l’événement. Derrière les enjeux comptables se joue aussi une confrontation entre deux visions du football, deux trajectoires et deux ambitions mondiales. New York s’apprête ainsi à accueillir l’un des premiers grands rendez-vous de cette Coupe du monde 2026.