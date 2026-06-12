Le Maroc enregistre la plus forte progression de millionnaires en Afrique

Le Maroc s’est distingué en 2025 comme le pays africain affichant la plus forte croissance du nombre de particuliers fortunés, selon la dernière édition du rapport mondial sur la richesse publié par Capgemini Research Institute. Le Royaume a enregistré une hausse de 16,8 % de sa population de millionnaires, un rythme supérieur à celui observé dans le reste du continent.

Cette performance intervient dans un contexte de forte progression de la richesse mondiale. Le nombre de particuliers disposant d’au moins un million de dollars d’actifs investissables a atteint un niveau record à l’échelle internationale, porté notamment par la bonne tenue des marchés financiers et l’essor des investissements liés à l’intelligence artificielle.

En Afrique, la richesse des particuliers fortunés a progressé de 7 % en 2025. Le Maroc se démarque toutefois par la rapidité de l’élargissement de sa base de millionnaires, traduisant une dynamique plus soutenue que celle observée dans plusieurs grandes économies africaines.

Cette évolution est souvent associée à la diversification de l’économie marocaine, à la montée en puissance de secteurs exportateurs comme l’automobile, l’agroalimentaire et les phosphates, ainsi qu’à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs et d’investisseurs.

Le rapport souligne également que l’industrie mondiale de la gestion de patrimoine connaît une profonde transformation. Les clients fortunés recherchent désormais davantage de personnalisation, un accès élargi aux investissements alternatifs et des services intégrant les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle.

Pour le Maroc, cette progression du nombre de particuliers fortunés représente à la fois une opportunité et un défi. L’enjeu consiste désormais à renforcer l’écosystème local de gestion de patrimoine afin de répondre à des attentes de plus en plus sophistiquées et de limiter le transfert des capitaux vers les grandes places financières internationales.

Avec cette croissance de 16,8 %, le Royaume confirme son attractivité économique et s’impose comme l’un des marchés les plus dynamiques du continent en matière de création de richesse privée.