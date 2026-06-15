Le Maroc entre dans l’histoire avec un record mondial inédit d’invincibilité

Le football marocain continue de franchir des étapes historiques. Grâce à son match nul face au Brésil (1-1) lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, la sélection nationale a officiellement établi la plus longue série d’invincibilité jamais enregistrée par une équipe nationale dans les compétitions reconnues par la FIFA.

Les hommes de Mohamed Ouahbi portent désormais leur série à 38 rencontres sans défaite, dépassant ainsi l’ancien record détenu par l’Équipe d’Italie de football avec 37 matchs consécutifs sans revers entre 2018 et 2021.

Depuis sa dernière défaite en 2023, le Maroc a enchaîné les performances de haut niveau face à des adversaires de différentes confédérations. Cette impressionnante série comprend 31 victoires et 7 matchs nuls, illustrant la remarquable régularité affichée par les Lions de l’Atlas sur la scène internationale.

Ce nouveau sommet place le Maroc devant plusieurs grandes nations du football mondial. Derrière les Lions figurent notamment l’Italie, l’Équipe d’Argentine de football, l’Équipe d’Algérie de football, l’Équipe d’Espagne de football et le Équipe du Brésil de football, toutes auteurs de séries historiques mais désormais dépassées par la sélection marocaine.

La particularité de cette performance réside également dans son étendue. Les résultats obtenus dans les compétitions officiellement reconnues par la FIFA, notamment le Championnat d’Afrique des nations et la Coupe arabe, sont intégrés à cette série. Ces tournois ont contribué à renforcer la dynamique victorieuse du football marocain au cours des dernières années.

Le nul décroché face au Brésil à New York a d’ailleurs confirmé la solidité de cette génération. Face à l’un des favoris du Mondial, les Lions de l’Atlas ont affiché une maîtrise collective remarquable, portée notamment par les prestations d’Ayyoub Bouaddi, de Neil El Aynaoui et du gardien Yassine Bounou.

Au-delà des statistiques, ce record symbolise la transformation profonde du football marocain. Depuis l’épopée mondiale de 2022, les Lions de l’Atlas ont multiplié les performances de référence, remporté plusieurs titres régionaux et renforcé leur statut parmi les meilleures sélections de la planète.

À quelques jours de leur deuxième rencontre du Mondial face à l’Écosse, les Marocains disposent désormais d’un argument supplémentaire pour nourrir leurs ambitions. Plus qu’une série de résultats, cette invincibilité record témoigne de l’installation durable du Maroc parmi les grandes puissances du football international.