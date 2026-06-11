WaSL : le CMI accélère les services digitaux au Maroc

Le paysage des services numériques au Maroc franchit une nouvelle étape avec le lancement de WaSL by CMI, une plateforme conçue pour regrouper un large éventail de services accessibles depuis les applications déjà utilisées par les citoyens et les entreprises.

Développée par le Centre Monétique Interbancaire (CMI), cette nouvelle solution s’inscrit dans la continuité de Fatourati, le système qui a transformé le paiement des factures, taxes et créances à travers les banques, les portefeuilles électroniques et les réseaux partenaires. Avec WaSL, l’ambition dépasse désormais le simple paiement pour englober l’ensemble des services numériques du quotidien.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’accéder à plusieurs prestations sans devoir télécharger ou utiliser une multitude d’applications distinctes. Réservation de services, démarches administratives, mobilité, assurance, santé, commerce, éducation ou encore transport pourront progressivement être accessibles à partir des plateformes bancaires, des wallets MarocPay, des places de marché numériques et d’autres canaux connectés à l’écosystème WaSL.

Le modèle repose sur une infrastructure ouverte utilisant des interfaces sécurisées permettant aux organismes publics et aux entreprises privées de diffuser leurs services auprès d’un large public. Cette approche vise à réduire les coûts techniques d’intégration tout en accélérant le déploiement de nouveaux services digitaux.

Pour le CMI, cette évolution marque une transformation importante du rôle des plateformes de paiement. Le paiement devient un élément intégré au sein d’un parcours numérique plus vaste, dans lequel l’utilisateur peut effectuer plusieurs opérations au sein d’un même environnement connecté.

La nouvelle plateforme s’appuie sur l’expérience acquise avec Fatourati, qui traite chaque année des centaines de millions de transactions et connecte des dizaines de banques, établissements de paiement et organismes publics ou privés. Cette base technologique permet au CMI d’envisager un déploiement à grande échelle auprès de différents acteurs du marché.

À terme, WaSL pourrait contribuer à l’émergence de véritables super applications marocaines capables de centraliser de nombreux usages numériques dans une interface unique. Cette orientation s’inscrit dans la dynamique de transformation digitale que connaît le Maroc, où la simplification de l’accès aux services devient un enjeu majeur pour les citoyens, les entreprises et les administrations.

Ouverte aux banques, fintechs, établissements de paiement, administrations et opérateurs de services, la plateforme ambitionne de devenir un point de convergence pour l’écosystème numérique national et d’accélérer la digitalisation des interactions du quotidien.