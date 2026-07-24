Casablanca accélère l’embellissement de ses quartiers

La ville de Casablanca engage une nouvelle phase de son programme de modernisation urbaine avec le lancement d’une opération de rénovation des façades d’immeubles et de maisons dans plusieurs quartiers. Doté d’un budget de 15 millions de dirhams, ce projet vise à améliorer l’apparence de la métropole tout en préservant son patrimoine architectural et en renforçant son attractivité.

Les travaux concerneront des bâtiments situés le long de plusieurs axes stratégiques ainsi que dans des secteurs où les façades ont été dégradées par le temps et les conditions climatiques. L’objectif est d’offrir un environnement plus agréable aux habitants tout en valorisant l’image de la capitale économique du Maroc.

La mise en œuvre du programme a été confiée à Casablanca Prestations, la société de développement local chargée de coordonner les différentes interventions. Les opérations comprendront le nettoyage des façades, la réparation des fissures, la remise en état des parties détériorées et l’application de nouvelles peintures conformes aux orientations esthétiques définies par la commune.

Les autorités souhaitent ainsi harmoniser l’aspect des bâtiments tout en respectant les caractéristiques architecturales propres à chaque quartier. Cette approche doit permettre de préserver l’identité urbaine de Casablanca tout en modernisant son paysage.

Afin d’accélérer l’exécution du chantier, le marché a été réparti entre trois entreprises spécialisées. Chacune assurera la rénovation d’un secteur déterminé dans le cadre d’un contrat d’environ 5 millions de dirhams, avec pour mission de respecter les exigences techniques et les standards de qualité fixés par la commune.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de transformation urbaine menée par Casablanca. Elle accompagne les nombreux projets de réaménagement des espaces publics, de modernisation des infrastructures et d’amélioration du cadre de vie engagés ces dernières années.

Au-delà de l’embellissement de la ville, ce programme vise également à préserver le patrimoine bâti, à redynamiser les quartiers concernés et à renforcer l’attractivité de Casablanca auprès des investisseurs, des visiteurs et des acteurs économiques.