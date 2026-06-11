Casablanca dévoile un ambitieux projet de deux tours emblématiques à la marina

Le front de mer de Casablanca s’apprête à franchir une nouvelle étape de son développement. Un concours architectural lancé au début du mois de juin vise à concrétiser l’aménagement du dernier grand terrain disponible de la marina, avec un projet immobilier d’envergure qui pourrait transformer durablement le paysage urbain de la métropole d’ici 2030.

Au cœur de cette opération figure un complexe haut de gamme de plus de 87.000 m² articulé autour de deux tours destinées à devenir de nouveaux repères architecturaux sur le littoral casablancais.

La première tour, haute de 25 étages, réunira plusieurs fonctions. Elle accueillera deux hôtels cinq étoiles totalisant 180 chambres, ainsi que 88 résidences de prestige situées dans les niveaux supérieurs. Le bâtiment sera surmonté d’un vaste rooftop de 900 m² offrant une vue panoramique sur l’océan Atlantique. L’objectif affiché est de créer un espace vivant et animé tout au long de la journée et de la semaine.

À proximité, une seconde tour de 15 étages sera consacrée aux activités professionnelles. Ce pôle d’affaires proposera des bureaux flexibles adaptés aux nouvelles formes de travail. Un espace gastronomique installé au sommet de l’édifice, avec terrasses aménagées face à l’océan, viendra compléter l’offre afin de prolonger l’animation du site au-delà des horaires de bureau.

Le projet prévoit également une importante infrastructure commune en sous-sol. Répartie sur cinq niveaux, elle intégrera notamment un parking intelligent mutualisé destiné à optimiser les flux et l’accessibilité du complexe.

Pensé dans la perspective de la Coupe du monde 2030 que le Maroc organisera conjointement avec l’Espagne et le Portugal, ce développement ambitionne de renforcer l’attractivité internationale de Casablanca. Les deux tours devraient bénéficier d’un éclairage architectural spécifique lors des grands événements, tout en respectant des normes strictes destinées à limiter la pollution lumineuse et à préserver le confort des riverains.

Avec ce nouveau projet, la marina de Casablanca poursuit sa mutation et confirme son rôle de vitrine urbaine de la capitale économique du Royaume, à l’heure où plusieurs grands chantiers redessinent déjà l’horizon de la ville.