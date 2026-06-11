IKEA Montréal transforme son espace enfants avec une expérience immersive inédite

Le magasin IKEA de Montréal s’apprête à dévoiler une nouvelle génération d’espaces ludiques destinés aux enfants. L’enseigne suédoise a annoncé la réouverture de son célèbre espace Småland dans une version entièrement repensée, développée en partenariat avec la société québécoise spécialisée dans les expériences immersives, Moment Factory.

Prévue à partir du 19 juin, cette transformation marque une première mondiale pour IKEA. Le nouveau concept ambitionne de dépasser le modèle traditionnel des aires de jeux en intégrant des technologies numériques et interactives destinées à enrichir l’expérience des plus jeunes visiteurs.

Cette collaboration est née d’une réflexion commune autour de l’évolution du jeu et de son rôle dans les espaces commerciaux modernes. Les deux partenaires souhaitent proposer un environnement où l’imaginaire, le mouvement et l’interactivité se combinent pour offrir une expérience plus immersive que les structures de divertissement classiques.

Grâce à l’expertise de Moment Factory, reconnue à l’international pour ses réalisations dans les domaines du multimédia et du divertissement immersif, le nouvel espace intégrera des dispositifs numériques conçus pour stimuler la créativité et l’exploration. L’objectif est de transformer le temps passé par les enfants dans le magasin en une activité à part entière plutôt qu’en simple service d’attente.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’innovation d’IKEA visant à enrichir l’expérience client au-delà du parcours d’achat traditionnel. Le groupe mise de plus en plus sur des concepts expérientiels capables de renforcer l’attractivité de ses magasins physiques face à l’essor du commerce en ligne.

Pour Montréal, ce projet représente également une vitrine du savoir-faire technologique local. La participation de Moment Factory illustre la place grandissante occupée par les entreprises créatives canadiennes dans la conception d’expériences immersives déployées à grande échelle.

Avant son ouverture officielle au public, le nouvel espace fera l’objet d’une présentation exclusive destinée aux médias. Les visiteurs découvriront un univers pensé pour réinventer la manière dont les familles vivent leur passage chez IKEA, dans un contexte où les enseignes internationales cherchent à faire de leurs magasins des lieux d’expérience autant que des espaces de consommation.

Avec cette initiative, IKEA teste une approche susceptible d’inspirer d’autres magasins du groupe à travers le monde. Si le concept rencontre le succès attendu, Montréal pourrait devenir le point de départ d’une nouvelle génération d’espaces interactifs intégrés aux magasins de l’enseigne.