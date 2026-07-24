Airports of Morocco dématérialise la carte d’embarquement dans tous ses aéroports

Airports of Morocco franchit une nouvelle étape dans la transformation numérique des aéroports marocains avec la généralisation de la carte d’embarquement 100 % mobile. Cette évolution permet aux voyageurs d’accéder aux différentes étapes de leur parcours directement depuis leur smartphone, sans avoir à imprimer leur titre de transport.

Cette innovation s’inscrit dans la stratégie de modernisation de l’expérience passager, alors que les services numériques occupent une place croissante dans les habitudes de voyage. Réservation, enregistrement et suivi des vols s’effectuent déjà en ligne. Désormais, la carte d’embarquement numérique complète ce parcours entièrement dématérialisé.

Après avoir réalisé leur enregistrement via l’application ou le site de leur compagnie aérienne, les passagers reçoivent un QR code sécurisé servant de carte d’embarquement. Les contrôles documentaires étant effectués en amont par les compagnies aériennes conformément aux exigences réglementaires, les voyageurs peuvent accéder plus rapidement aux points de contrôle et aux portiques automatisés, sans présenter de document papier.

Avec cette solution, Airports of Morocco entend fluidifier les déplacements dans les terminaux, réduire les manipulations de documents et améliorer le confort des passagers tout au long de leur passage à l’aéroport. L’organisme précise que ce dispositif répond aux normes nationales et internationales en matière de sûreté et de sécurité.

Le déploiement de cette technologie se fera progressivement auprès des compagnies aériennes ayant rempli les conditions techniques, opérationnelles et réglementaires nécessaires à son intégration dans leurs systèmes.