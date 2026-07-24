Une nouvelle alliance pour accélérer la tech au Maroc

Le secteur technologique marocain franchit une nouvelle étape avec la conclusion d’un partenariat entre Capgemini et La French Tech Casablanca. Cette collaboration vise à renforcer l’écosystème de l’innovation au Maroc en favorisant le développement des compétences numériques, l’accompagnement des startups et la création de passerelles entre les différents acteurs du numérique.

L’accord, signé le 22 juin dans les locaux de Capgemini au Maroc, s’inscrit dans la dynamique de la stratégie « Maroc Digital 2030 ». Il ambitionne de stimuler le partage d’expertise, de soutenir l’émergence de nouveaux projets technologiques et de renforcer l’attractivité du Royaume auprès des entreprises et des investisseurs du secteur.

Dans ce cadre, les experts de Capgemini participeront aux différentes commissions et groupes de travail pilotés par La French Tech Casablanca. Ces espaces de collaboration réunissent startups, grandes entreprises, investisseurs, institutions et spécialistes autour des grandes transformations liées au numérique, à l’intelligence artificielle et à l’innovation.

Pour Badra Hamdaoua, Directrice générale de Capgemini au Maroc, cette initiative traduit la volonté du groupe de contribuer activement à la montée en compétences des talents marocains et au développement d’un environnement technologique capable de soutenir la croissance du pays tout en renforçant son attractivité à l’international.

Cette coopération s’est déjà concrétisée par l’accueil, le 29 juin, d’une délégation de fondatrices et dirigeantes de startups dans le cadre du programme « Elles Tech Tour », porté par La French Tech Casablanca. L’initiative encourage les échanges entre entrepreneures, entreprises technologiques et institutions afin de promouvoir une plus grande présence des femmes dans les métiers du numérique.

À cette occasion, plusieurs sessions d’échanges ont été organisées autour de thématiques telles que l’intelligence artificielle, la transformation digitale, le leadership et l’innovation. Ces rencontres ont permis de mettre en avant le rôle des femmes dans la construction d’un écosystème technologique plus inclusif et plus performant.

William Simoncelli, président de La French Tech Casablanca, souligne que ce partenariat illustre la volonté de rapprocher les écosystèmes d’innovation marocain, français et international. Selon lui, des initiatives comme « Elles Tech Tour » contribuent à valoriser les talents locaux, à encourager l’entrepreneuriat féminin et à renforcer le positionnement du Maroc comme un pôle d’innovation en Afrique.

Les deux partenaires prévoient désormais de développer de nouvelles actions communes autour de plusieurs enjeux stratégiques, notamment l’intelligence artificielle, la cybersécurité, l’innovation responsable, le mentorat, la formation aux compétences numériques et la sensibilisation des jeunes aux carrières technologiques.