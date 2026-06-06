Maroc-Norvège : où regarder le match en direct ce dimanche ?

À une semaine de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, le Maroc dispute son dernier match de préparation face à la Norvège ce dimanche au Sports Illustrated Stadium de Harrison, dans le New Jersey. Une rencontre importante pour les Lions de l’Atlas, qui peaufinent leurs derniers réglages avant leur premier rendez-vous mondial contre le Brésil.

Installée depuis plusieurs jours aux États-Unis, la sélection marocaine poursuit sa préparation dans des conditions proches de celles de la compétition. Après des succès obtenus face au Burundi et à Madagascar, les hommes de Mohamed Ouahbi s’apprêtent à affronter un adversaire d’un tout autre calibre. La Norvège représente un test particulièrement intéressant pour mesurer l’état de forme du groupe avant le début du tournoi.

Au-delà du résultat, cette rencontre doit permettre au staff technique d’évaluer plusieurs options tactiques et de renforcer les automatismes avant le choc très attendu contre le Brésil, prévu le 13 juin. Les supporters marocains présents aux États-Unis devraient également être nombreux dans les tribunes pour soutenir les Lions de l’Atlas.

À quelle heure se joue le match Maroc-Norvège ?

Le coup d’envoi sera donné à 20h00 au Maroc.

Pour les Marocains résidant au Canada, la rencontre débutera à :

15h00 à Montréal et Toronto (heure de l’Est)

14h00 à Winnipeg (heure du Centre)

13h00 à Calgary (heure des Rocheuses)

12h00 à Vancouver (heure du Pacifique)

Sur quelles chaînes suivre le match ?

La rencontre sera retransmise en direct sur les chaînes Arryadia et Al Aoula, permettant aux supporters marocains de suivre cette ultime répétition générale avant le début du Mondial 2026.

Face à une équipe norvégienne réputée pour sa puissance physique et son intensité, le Maroc cherchera surtout à confirmer sa montée en puissance et à aborder la Coupe du monde avec un maximum de confiance. Pour les Lions de l’Atlas, ce rendez-vous constitue la dernière occasion de tester leurs forces avant le grand défi qui les attend sur la scène mondiale.