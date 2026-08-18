Un géant chinois prépare son implantation textile au Maroc

Le Maroc se rapproche d’un nouvel investissement industriel chinois de grande ampleur. Le groupe Shengtai vient d’obtenir deux autorisations supplémentaires en Chine pour son projet de complexe textile destiné au marché marocain.

Le montant potentiel de l’opération atteint 2,29 milliards de dirhams. Le projet prévoit la création d’un parc industriel présenté comme « vert », avec une production orientée vers le haut de gamme.

Le futur site devrait fabriquer notamment du fil de coton, des tissus et des vêtements. Pour Shengtai, cette implantation doit servir de nouvelle base industrielle hors de Chine et faciliter l’accès à plusieurs marchés internationaux.

Les dernières validations ont été accordées par les autorités de la province chinoise du Hunan le 15 août. Elles comprennent un certificat d’investissement à l’étranger ainsi qu’un enregistrement officiel du projet auprès des autorités provinciales chargées du développement.

Cette étape administrative donne davantage de visibilité à une opération préparée depuis 2025. Les organes de gouvernance de Shengtai avaient alors approuvé le principe d’un accord d’investissement avec le Maroc. Le projet avait ensuite été communiqué au marché chinois.

L’intérêt de Shengtai pour le Maroc repose notamment sur sa position géographique. Le Royaume dispose d’un accès direct aux marchés européens et africains, tout en bénéficiant d’un réseau d’accords commerciaux qui peut favoriser les exportations industrielles.

Pour le groupe chinois, l’installation au Maroc doit également permettre de diversifier sa production internationale. Cette stratégie vise à réduire son exposition aux évolutions du commerce mondial, aux tensions sur les chaînes d’approvisionnement et aux changements de politiques industrielles.

Le projet n’est toutefois pas encore au stade de la construction. Plusieurs procédures doivent encore être finalisées avant le lancement effectif du chantier. Le calendrier définitif de réalisation n’a pas été précisé.

Shengtai souligne également plusieurs risques susceptibles d’affecter le projet. L’évolution de la conjoncture économique, les conditions du marché textile, les coûts de construction ou encore les performances des partenaires locaux pourraient modifier son déroulement.

Le financement devra lui aussi être organisé. Le groupe envisage plusieurs sources, notamment ses fonds propres et le recours au financement bancaire. Une réalisation progressive pourrait permettre de mieux maîtriser l’effort financier.

Pour le Maroc, l’arrivée potentielle d’un investissement de cette taille dans le textile renforcerait une filière déjà tournée vers l’exportation. Elle pourrait aussi contribuer à développer davantage les activités à plus forte valeur ajoutée, au-delà de la production traditionnelle destinée aux marchés étrangers.