Le Maroc fait rayonner son patrimoine à Montréal

À Montréal, le Maroc a mis en avant la diversité de son patrimoine lors de la 16e édition du Festival Orientalys. Pendant quatre jours, le public a découvert une culture marocaine portée par la musique, l’artisanat, les traditions et les savoir-faire.

La participation marocaine s’est déroulée sous le thème « Maroc – Saveurs, Couleurs, Richesses ». Elle a permis de présenter une image plurielle du Royaume, à travers plusieurs expressions culturelles issues de ses différentes régions et composantes.

Les traditions amazighes ont notamment occupé une place importante dans la programmation. Le public a pu assister au « grand cortège de la mariée », inspiré des traditions ancestrales liées aux cérémonies de mariage amazighes.

Les costumes, les bijoux, les gestes rituels et les savoir-faire traditionnels ont ainsi servi de passerelle entre le patrimoine marocain et le public canadien.

La programmation ne s’est pas limitée aux spectacles. Des ateliers consacrés aux rythmes et aux percussions marocaines ont permis aux visiteurs de participer directement aux activités. Un atelier de confection d’un bracelet symbolisant l’amitié figurait également parmi les animations.

Les produits du terroir marocain ont eux aussi été mis en avant. Cette approche a permis de présenter le patrimoine comme un ensemble vivant, associant traditions culinaires, artisanat, musique et pratiques sociales.

La présence des jeunes générations a constitué un autre temps fort. La chorale « Young Moroccan Voices », composée de jeunes Marocains établis au Canada, a illustré la manière dont la transmission culturelle se poursuit au sein de la diaspora.

La musique a occupé une place centrale avec plusieurs prestations artistiques. Fadia, Adam Elfoua de Tarwa Oudaden, la troupe Imdyaz, DJ Sarhane et Abdel Kadiri ont participé à cette programmation.

Pour les organisateurs de la participation marocaine, l’objectif était aussi de créer un espace de rencontre. À Montréal, ville marquée par une forte diversité culturelle, le patrimoine devient un moyen de rapprocher les communautés et de favoriser les échanges.

Cette présence au Festival Orientalys illustre également le rôle de la diaspora dans la transmission de l’identité culturelle marocaine. Les nouvelles générations peuvent ainsi rester connectées à leurs origines tout en partageant ce patrimoine avec leur environnement canadien.

Le rendez-vous montréalais rassemble chaque année différentes cultures autour de la musique, de la danse, de l’artisanat, de la gastronomie et des ateliers. Pour le Maroc, l’événement représente une vitrine supplémentaire pour faire connaître la richesse de son patrimoine auprès d’un public international.