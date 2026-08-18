Royal Air Maroc accélère son expansion long-courrier

Royal Air Maroc franchit une nouvelle étape dans le renforcement de sa flotte. La compagnie nationale marocaine a réceptionné un nouveau Boeing 787 Dreamliner, immatriculé CN-RHV, destiné à accompagner la montée en puissance de son réseau international.

L’arrivée de cet appareil intervient alors que la RAM cherche à augmenter ses capacités sur les liaisons long-courrier. Le choix du Dreamliner s’inscrit dans une stratégie visant à disposer d’une flotte plus moderne et mieux adaptée aux ambitions internationales du transporteur.

Le Boeing 787 occupe déjà une place importante dans la flotte de Royal Air Maroc. Selon sa configuration, l’appareil peut accueillir entre 210 et 330 passagers. Il offre également des performances améliorées en matière de consommation énergétique, de bruit et de confort par rapport à plusieurs générations précédentes d’avions long-courriers.

Pour la RAM, l’enjeu dépasse toutefois l’arrivée d’un appareil supplémentaire. La compagnie veut renforcer Casablanca comme plateforme de correspondance entre l’Afrique et plusieurs grands marchés mondiaux.

Le développement du long-courrier doit notamment soutenir les connexions avec l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Asie. Cette orientation répond à la volonté du Maroc de renforcer ses échanges économiques et touristiques avec les marchés internationaux.

L’augmentation des capacités devient d’autant plus importante que Royal Air Maroc prépare une croissance rapide de sa flotte. La compagnie prévoit l’intégration de 10 à 15 avions par an. Son parc devrait atteindre 74 appareils à la fin de 2026, puis 88 en 2027.

Une nouvelle phase doit ensuite s’ouvrir à partir de 2028. Un appel d’offres portant sur 188 avions prévoit notamment l’acquisition d’environ 20 Boeing 787 pour les opérations long-courrier. Le programme comprend également jusqu’à 50 Boeing 737 et une vingtaine d’Airbus A220 destinés à d’autres segments du réseau.

Des discussions portent par ailleurs sur l’intégration potentielle d’appareils des constructeurs ATR et Embraer. L’objectif est de disposer d’une flotte capable de couvrir différents niveaux de distance et de répondre à la croissance attendue du trafic.

Cette transformation pourrait aussi modifier progressivement le rôle de Casablanca dans le transport aérien régional. Avec davantage d’avions long-courriers, Royal Air Maroc pourra augmenter certaines fréquences et envisager de nouvelles dessertes internationales.

Le véritable défi sera désormais de convertir cette capacité supplémentaire en croissance commerciale. La compagnie devra notamment optimiser son réseau de correspondances, améliorer l’expérience des passagers et maintenir une offre compétitive face aux grands transporteurs internationaux.