Le bio marocain cherche de nouveaux débouchés en Europe

Le savoir-faire marocain dans les produits biologiques s’est invité à Lyon, où quatorze entreprises et coopératives ont représenté le Royaume au salon Natexpo. Organisé à Eurexpo, ce rendez-vous réunit chaque année des professionnels de l’alimentation biologique, des cosmétiques naturels, des ingrédients et de la distribution.

La participation marocaine a été coordonnée par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), en partenariat avec l’Interprofession Maroc-Bio. Le pavillon national a rassemblé des opérateurs issus de plusieurs régions, dont Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet, Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Souss-Massa et Béni Mellal-Khénifra.

À Lyon, les exposants ont misé sur la diversité des terroirs marocains. Huiles biologiques, huile d’argan, safran, dattes, câpres, plantes aromatiques et médicinales, huiles essentielles et extraits végétaux figuraient parmi les produits présentés.

L’offre comprenait également des produits à base de rose, de la spiruline et des cosmétiques naturels. Cette diversité permet aux opérateurs marocains de cibler plusieurs segments du marché européen, au-delà de la seule alimentation.

Pour l’AMDIE, cette présence constitue surtout une occasion de multiplier les contacts avec des acheteurs, distributeurs et partenaires internationaux. Les rencontres professionnelles organisées pendant le salon peuvent déboucher sur de nouveaux contrats et renforcer la présence des produits marocains sur les marchés extérieurs.

Le choix de Lyon s’inscrit dans une stratégie de valorisation des produits à forte valeur ajoutée. Le Maroc dispose d’une production agricole diversifiée et d’un savoir-faire traditionnel particulièrement visible dans les filières de l’argan, du safran, des plantes aromatiques et des produits issus des terroirs.

Le pavillon marocain a également accueilli des élus, des professionnels du secteur et plusieurs représentants d’opérateurs internationaux. La consule générale du Royaume à Lyon, Rajae Benchaji, a notamment rendu visite aux exposants marocains.

Natexpo représente ainsi une vitrine pour les entreprises qui souhaitent développer leurs activités à l’export. Le salon rassemble producteurs, transformateurs, fabricants, distributeurs et spécialistes des secteurs de l’alimentation biologique, des cosmétiques, de l’hygiène, des compléments alimentaires et des matières premières.

Pour les opérateurs marocains, l’enjeu est désormais de transformer cette visibilité internationale en débouchés commerciaux durables et de renforcer la présence du « Made in Morocco » sur les marchés spécialisés dans le bio et les produits naturels.