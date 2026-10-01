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Casablanca séduit de plus en plus les voyageurs canadiens

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Casablanca attire de plus en plus les voyageurs canadiens. La métropole marocaine figure parmi les destinations internationales ayant enregistré la plus forte progression des réservations au cours de la période allant d’octobre 2025 à août 2026.

Selon les données de l’agence de voyages en ligne canadienne FlightHub, relayées par TravelPulse Canada, les réservations vers Casablanca ont augmenté de 250 % sur un an. Cette progression place la ville en tête des destinations internationales affichant les plus fortes hausses sur la période étudiée.

La performance de Casablanca ressort du rapport annuel « Horizons dévoilés » de FlightHub. L’étude s’appuie notamment sur les données de recherche, de réservation et de prix issues des marchés canadien et américain.

D’autres destinations ont également enregistré une forte progression. Le Costa Rica affiche une hausse de 145 %, devant Aruba avec 118 %. Punta Cana, en République dominicaine, progresse de 109 %, tandis que Hanoï atteint 98 %.

Cette dynamique intervient alors que le Maroc continue de renforcer son attractivité auprès des marchés internationaux. À fin août 2026, le Royaume avait accueilli 14,1 millions de touristes, soit une progression de 4,5 % par rapport à la même période de 2025.

Pour Casablanca, la hausse des réservations canadiennes constitue un signal intéressant pour le tourisme urbain. La ville combine une importante activité économique, une offre hôtelière diversifiée et un rôle de porte d’entrée vers d’autres régions du Maroc.

Le rapport de FlightHub relève par ailleurs une évolution des habitudes de voyage des Canadiens. La demande se déplace davantage vers certaines destinations internationales, tandis que les jeunes générations représentent une part croissante des voyageurs.

FlightHub précise que les données consacrées à la popularité des destinations reposent sur les recherches effectuées par les voyageurs. Les autres tendances analysées dans le rapport sont, elles, basées sur les réservations réalisées.

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