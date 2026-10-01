Cash Plus et Damanesign facilitent la signature électronique au Maroc

Cash Plus et Damanesign s’allient pour simplifier l’accès à la signature électronique qualifiée au Maroc. Leur nouveau partenariat permet aux entreprises et aux professionnels de réaliser plus facilement les démarches liées à l’obtention de certificats électroniques.

Le dispositif s’appuie sur le réseau de Cash Plus. Treize agences réparties dans onze villes du Royaume serviront de points de dépôt et de retrait pour les demandes de certificats délivrés par Damanesign.

Les utilisateurs pourront déposer leurs dossiers dans les agences concernées et effectuer les vérifications d’identité nécessaires. Après validation de la demande par Damanesign, le certificat électronique qualifié pourra être récupéré sur une clé USB sécurisée.

Le service cible notamment les entreprises, les professionnels, les établissements publics et les opérateurs de l’import-export. Il répond à des besoins liés à la dématérialisation croissante des procédures administratives et commerciales.

La signature électronique qualifiée intervient dans plusieurs démarches professionnelles au Maroc. Elle peut notamment être utilisée pour certaines déclarations douanières via BADR, les procédures liées aux marchés publics ou encore les démarches effectuées sur la plateforme Rokhas.

En s’appuyant sur un réseau d’agences physiques, le partenariat cherche à rapprocher ces services numériques des utilisateurs. Cette approche permet de combiner les démarches de certification électronique avec un accompagnement de proximité lors du dépôt des dossiers et du retrait des certificats.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la loi n°43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques. Elle accompagne également la digitalisation progressive des échanges entre les entreprises, les administrations et les différents opérateurs économiques au Maroc.