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Trelleborg renforce sa présence industrielle avec une nouvelle usine à Nouaceur

Par Rédaction

Le Maroc poursuit son attractivité auprès des grands groupes industriels internationaux. Le groupe suédois Trelleborg a inauguré un nouveau site de production à Midparc, dédié à la fabrication de systèmes d’étanchéité destinés à l’industrie aéronautique.

Ce projet industriel représente un investissement de près de 130 millions de dirhams et devrait générer entre 150 et 200 emplois qualifiés. L’installation vient renforcer la présence du groupe au Royaume, où il dispose désormais de deux unités industrielles, à Midparc et à Kénitra.

L’inauguration s’est déroulée en présence de plusieurs responsables institutionnels et industriels, dont Ryad Mezzour, ainsi que des représentants de l’écosystème aéronautique marocain. Le nouveau site vise à développer davantage les capacités locales dans la chaîne de valeur aéronautique et à renforcer les partenariats avec les fournisseurs implantés au Maroc.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, cette implantation illustre la confiance accordée par les grands acteurs internationaux à la plateforme industrielle marocaine. Le projet devrait également favoriser le transfert de savoir-faire, stimuler l’intégration locale et contribuer à la création d’emplois à forte valeur ajoutée.

Le Royaume consolide ainsi sa position parmi les principaux hubs aéronautiques du continent africain. Ces dernières années, l’écosystème national a attiré de nombreux équipementiers et industriels de premier plan, profitant d’infrastructures spécialisées, d’une main-d’œuvre qualifiée et d’une proximité stratégique avec les marchés européens.

Présent dans plus de 40 pays, Trelleborg a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,1 milliards d’euros en 2025 et emploie près de 16.000 collaborateurs à travers le monde. Le groupe dispose également d’un important réseau international de recherche et développement, avec une trentaine de centres dédiés à l’innovation.

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