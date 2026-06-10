Stellantis confie au Maroc la future Citroën C4 produite jusqu’ici en Espagne

Le Maroc continue de renforcer sa position dans l’industrie automobile mondiale. Selon plusieurs médias spécialisés espagnols, le groupe Stellantis prévoit de transférer à son usine de Kénitra la production de la prochaine génération de la Citroën C4, actuellement assemblée à Madrid.

Ce changement, attendu à l’horizon 2029, marque une nouvelle étape dans la montée en puissance du site marocain, devenu l’un des piliers industriels du groupe. Depuis son ouverture, l’usine de Kénitra a bénéficié d’investissements majeurs qui ont permis d’augmenter considérablement ses capacités de production et de préparer l’assemblage des futures générations de véhicules thermiques, hybrides et électriques.

Cette réorganisation industrielle s’inscrit dans un contexte de forte concurrence sur le marché automobile mondial. Face à la pression exercée par les constructeurs asiatiques, notamment chinois, Stellantis cherche à optimiser ses coûts de production tout en renforçant sa compétitivité sur les marchés européens. Le Maroc apparaît aujourd’hui comme l’un des principaux bénéficiaires de cette stratégie grâce à son écosystème automobile développé, ses infrastructures logistiques et sa proximité avec l’Europe.

Pour l’usine historique de Villaverde, à Madrid, la décision représente un tournant important. Le site espagnol produisait la Citroën C4 depuis plus d’une décennie et constituait l’un des symboles de l’activité industrielle automobile dans la région. Toutefois, l’installation ne devrait pas cesser ses activités. Stellantis envisage d’y développer de nouveaux projets liés à la mobilité électrique en partenariat avec le constructeur chinois Leapmotor.

La décision confirme également le rôle croissant du Maroc dans la stratégie industrielle des grands groupes automobiles internationaux. Déjà porté par les succès de modèles produits dans les usines marocaines, le Royaume s’impose progressivement comme une plateforme incontournable pour l’exportation de véhicules vers l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Avec l’arrivée annoncée de la future Citroën C4 à Kénitra, le secteur automobile marocain franchirait une nouvelle étape dans son développement, consolidant davantage la place du pays parmi les principaux hubs de production automobile du bassin méditerranéen.