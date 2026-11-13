Kapset se lance dans l’industrie avec le rachat de Siera

Le groupe immobilier marocain Kapset prépare une nouvelle étape de son développement. Il annonce son entrée dans l’industrie à travers une opération stratégique visant la prise de contrôle de Manar, propriétaire de la marque historique Siera. Cette diversification marque un rapprochement entre l’immobilier et la production industrielle au Maroc.

Le projet de rachat, porté par sa filiale Kapset Industries, a été notifié au Conseil de la concurrence. Il concerne Manar (Manufacture Nationale pour la Réfrigération et l’Électronique), considérée comme le seul fabricant industriel d’électroménager implanté au Maroc.

Fondée en 1956, l’entreprise dispose d’un site industriel important à Aïn Harrouda, dans la périphérie de Casablanca. Le complexe s’étend sur 11,5 hectares et comprend près de 55.000 m² de bâtiments couverts. Il emploie environ 700 salariés et possède une capacité de production annuelle de plusieurs centaines de milliers d’appareils.

Cette implantation représente un actif industriel stratégique pour le secteur marocain de l’électroménager. La production locale repose principalement sur les équipements de froid commercialisés sous la marque Siera. La gamme comprend des réfrigérateurs statiques, des modèles ventilés No Frost, des combinés et des congélateurs.

Manar développe également une activité de distribution. Elle commercialise des produits complémentaires, notamment des lave-linge, lave-vaisselle, appareils de cuisson, climatiseurs, chauffe-eau et téléviseurs LED.

Pour Kapset, cette opération constitue la première grande acquisition dans le cadre de sa diversification industrielle. Fondé en 2012, le groupe s’est construit autour de l’immobilier et maîtrise plusieurs métiers, de l’acquisition foncière à la construction, en passant par la commercialisation et la gestion d’actifs.

Son portefeuille comprend notamment l’immobilier tertiaire, les plateformes logistiques et l’hôtellerie. Avec la création de Kapset Industries, le groupe entend désormais investir dans de nouvelles activités productives.

L’ambition affichée concerne en priorité le développement des capacités industrielles de Manar. Le programme d’investissement envisagé prévoit le renforcement des lignes de production dédiées au froid et le déploiement de nouvelles technologies pour les réfrigérateurs et les combinés Total No Frost.

Le groupe annonce également vouloir introduire des procédés de fabrication plus respectueux de l’environnement et plus performants sur le plan énergétique.

Cette stratégie intervient dans un marché marqué par une forte présence des marques internationales, notamment asiatiques. Le développement de capacités locales représente donc un enjeu pour la compétitivité de l’industrie marocaine et la réduction de la dépendance aux importations.

La relance de l’outil industriel de Manar pourrait aussi renforcer les perspectives de la marque Siera sur le marché national et régional. Le développement des exportations figure parmi les enjeux associés à cette nouvelle orientation.

Au-delà du changement d’actionnariat, cette opération ouvre ainsi un nouveau chapitre pour l’industrie marocaine de l’électroménager. Le maintien des capacités de production, les investissements technologiques et la valorisation du label Made in Morocco seront déterminants pour la prochaine phase de développement de Siera.