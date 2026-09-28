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Technopark Morocco change de direction

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Driss Lemjaouri prend la direction générale de Technopark Morocco, à l’issue du Conseil d’Administration tenu le 18 septembre 2026 sous la présidence d’Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Cette nomination intervient alors que Technopark Morocco entend renforcer son rôle dans l’accompagnement des startups et le développement de l’innovation au Maroc. L’enjeu dépasse ainsi la seule gestion de ses différents sites : il concerne aussi la capacité de la structure à accompagner l’évolution de l’écosystème numérique national.

À la tête de Technopark Morocco, Driss Lemjaouri aura notamment pour mission de poursuivre le développement de l’organisation et d’accroître son impact auprès des entrepreneurs et des entreprises innovantes.

La nouvelle direction devra également accompagner la transformation de Technopark Morocco afin de consolider son positionnement au sein de l’écosystème entrepreneurial et technologique du Maroc.

Avec cette nomination, Technopark Morocco ouvre une nouvelle étape de son développement, dans un secteur où les besoins des startups évoluent rapidement et où l’accompagnement, l’accès aux réseaux et l’innovation jouent un rôle croissant.

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