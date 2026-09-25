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L’ONCF renforce sa coopération ferroviaire avec l’Allemagne

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

L’Office national des chemins de fer (ONCF) veut accélérer le partage de technologies et de savoir-faire avec l’un des principaux acteurs ferroviaires européens. L’Office a signé à Berlin un mémorandum d’entente avec DB Systemtechnik, filiale de Deutsche Bahn spécialisée dans l’ingénierie et les technologies ferroviaires.

L’accord a été conclu en marge d’InnoTrans 2026, qui se déroule du 22 au 25 septembre dans la capitale allemande. Il établit un nouveau cadre de coopération autour de l’ingénierie, de la maintenance et de l’innovation.

Le partenariat doit notamment permettre aux deux organisations de confronter leurs expériences et leurs méthodes. L’objectif est d’identifier des solutions susceptibles d’améliorer la performance et la fiabilité des systèmes ferroviaires.

La maintenance prédictive figure parmi les principaux axes de cette coopération. Cette approche s’appuie sur l’analyse des données et le suivi de l’état des équipements afin d’identifier les signes annonciateurs d’une panne avant qu’elle ne perturbe l’exploitation.

Pour l’ONCF, ces technologies prennent une importance particulière avec l’évolution du réseau ferroviaire marocain et l’extension progressive des infrastructures dédiées à la grande vitesse.

Le nouvel accord s’inscrit dans une relation déjà engagée entre les deux pays. Un accord-cadre avait été conclu en 2023 entre l’ONCF et Deutsche Bahn afin de développer leurs échanges et leur partenariat.

La nouvelle coopération avec DB Systemtechnik doit approfondir cette relation sur des aspects davantage techniques. L’ONCF souhaite notamment tirer parti de l’expérience allemande tout en partageant son propre savoir-faire dans la maintenance et l’exploitation de la grande vitesse au Maroc.

Cette coopération repose donc sur un échange de compétences plutôt que sur un transfert à sens unique. Les deux partenaires pourront confronter leurs pratiques et examiner ensemble des solutions adaptées aux évolutions du transport ferroviaire.

La signature intervient alors que le Maroc prépare de nouvelles étapes dans le développement de son réseau. La participation de l’ONCF à InnoTrans permet également de présenter aux acteurs internationaux les projets marocains liés aux infrastructures ferroviaires et à l’industrie.

L’écosystème marocain était d’ailleurs présent au-delà de l’ONCF. Le cluster Morocco TraIndustry (MTI) a signé un mémorandum d’entente avec l’European Railway Clusters Initiative (ERCI). L’objectif est de rapprocher les écosystèmes ferroviaires marocain et européen autour de l’innovation, de la recherche et développement et des partenariats industriels.

MTI a également conclu un accord avec la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF), qui représente l’industrie ferroviaire française. Cette coopération doit faciliter les échanges entre les entreprises et acteurs industriels marocains et français.

InnoTrans 2026 confirme ainsi son importance comme plateforme de rencontres pour le secteur ferroviaire marocain. Cette édition réunit 3 170 exposants provenant de 59 pays, soit environ 200 exposants supplémentaires par rapport à 2024.

Le salon présente également 180 premières mondiales et 113 véhicules ferroviaires issus de 17 pays. Pour le Maroc, l’enjeu dépasse la seule modernisation du réseau : les échanges engagés à Berlin concernent aussi les compétences, la maintenance, l’innovation et le développement d’une industrie ferroviaire davantage intégrée aux chaînes internationales.

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