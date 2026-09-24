Mauricie : 54 % des répondants souhaitent réduire l’immigration

En Mauricie, la question de l’immigration occupe une place importante dans les perceptions exprimées à l’approche des élections québécoises de 2026. Selon un sondage Segma réalisé pour Radio-Canada et Le Nouvelliste, 54 % des répondants de la région souhaitent que le Québec accueille moins d’immigrants au cours des prochaines années.

Le niveau actuel, fixé à 45 000 immigrants par an dans le scénario soumis aux participants, est préféré par 36 % des personnes interrogées. Seuls 6 % souhaitent une augmentation du nombre d’admissions.

Le résultat de la Mauricie se situe au-dessus de la moyenne provinciale mesurée par le même sondage. Parmi les différentes régions étudiées, seule la région de Québec présente une proportion plus élevée de répondants favorables à une réduction de l’immigration.

Les écarts apparaissent également selon l’âge. Les personnes âgées de 35 à 54 ans sont celles qui expriment le plus souvent le souhait de réduire le nombre d’immigrants. Chez les 65 ans et plus, les proportions sont identiques entre ceux qui souhaitent une réduction et ceux qui préfèrent maintenir le niveau actuel.

Le niveau d’éducation constitue également un facteur de différenciation dans les réponses. Le souhait de réduire l’immigration atteint 59 % chez les personnes ayant une scolarité secondaire ou moins et 56 % chez les diplômés du niveau collégial.

Ces chiffres sont toutefois accompagnés d’un autre constat concernant l’accueil des nouveaux arrivants. Marie-Claude Brûlé, directrice générale du Service d’accueil des nouveaux arrivants de Shawinigan, estime que la population locale reste généralement ouverte aux personnes immigrantes. Elle attribue notamment certaines réticences à un manque d’information et de sensibilisation.

Cette question prend une dimension particulière dans une région confrontée au vieillissement de sa population et à des besoins de main-d’œuvre. Selon Marie-Claude Brûlé, des entreprises sollicitent régulièrement les services d’accueil pour répondre à leurs difficultés de recrutement.

Le sondage a été réalisé du 8 au 15 septembre 2026 auprès de 503 électeurs de 18 ans et plus inscrits sur les listes électorales et représentatifs de la population régionale. Pour un échantillon entièrement probabiliste de cette taille, la marge d’erreur indicative est de plus ou moins 4,4 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 %.

Les résultats mesurent donc les opinions des répondants de Mauricie durant cette période précise et ne constituent pas une mesure des opinions de l’ensemble du Québec.