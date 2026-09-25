ActualitésMaroc

Le Pérou prépare l’ouverture d’un consulat à Dakhla

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le Pérou veut renforcer sa présence diplomatique et économique au Maroc avec un projet de consulat à Dakhla. L’annonce a été faite à New York à l’issue d’une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Lima a exprimé sa volonté d’ouvrir une représentation consulaire dans la ville de Dakhla. Le projet pourrait également donner une nouvelle dimension aux échanges commerciaux entre le Pérou, le Maroc et les marchés africains.

Selon le communiqué conjoint publié après la rencontre, cette présence consulaire doit notamment faciliter l’accès des produits péruviens aux marchés du continent. Dakhla pourrait ainsi servir de point d’appui aux entreprises péruviennes souhaitant développer leurs activités en Afrique.

L’annonce intervient parallèlement à une évolution de la position diplomatique de Lima sur la question du Sahara. Le ministre péruvien des Relations extérieures, Carlos Espá y Garcés Alvear, a réaffirmé le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur le Sahara.

Le Pérou apporte également son soutien à l’Initiative marocaine d’Autonomie. Lima la considère comme une base pour parvenir à une solution politique, durable et acceptable par les parties concernées.

Cette position a été communiquée à l’issue de l’entretien avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le communiqué fait aussi référence à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en octobre 2025. Le Pérou indique adhérer à cette résolution et considère qu’elle a donné une nouvelle impulsion au processus politique concernant le Sahara.

L’ouverture envisagée à Dakhla associe ainsi deux dimensions. La première est diplomatique, avec une représentation consulaire dans une ville devenue un point important de la présence étrangère au sud du Maroc. La seconde est économique, avec l’objectif affiché de faciliter les échanges entre les entreprises péruviennes et les marchés africains.

Pour Lima, Dakhla pourrait notamment constituer une porte d’entrée vers des débouchés africains. Pour Rabat, l’annonce s’inscrit dans le développement des relations avec des pays d’Amérique latine autour de la coopération diplomatique et économique.

Le projet péruvien intervient alors que plusieurs pays étrangers cherchent également à renforcer leur présence économique dans les provinces du Sud. La future représentation consulaire pourrait donc accompagner le développement de nouveaux échanges commerciaux entre l’Amérique du Sud, le Maroc et l’Afrique.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Morocco opens a new chapter for Maghreb music in Brussels

Morocco opens a new chapter for Maghreb music in Brussels

25/09/2026
Moroccan musical heritage will take center stage in Brussels on October 7, when the Maghreb Orchestra of Brussels makes its public debut at Flagey. The inaugural concert will place Moroccan traditions at the heart of a new orchestral project designed to bring Maghreb music into dialogue with symphonic writing. Rather than simply adding traditional instruments […]
Morocco Begin AFCON Qualifying Campaign Against Gabon

Morocco Begin AFCON Qualifying Campaign Against Gabon

24/09/2026
Morocco’s national football team has started preparations for its opening match in the 2027 Africa Cup of Nations qualifiers, with Gabon next on the schedule. The Atlas Lions held their first training session at the Mohammed VI Football Complex in Maamora as the coaching staff began implementing its preparation program for the upcoming fixtures. The […]
Bank Al-Maghrib Keeps Key Rate at 2.25%

Bank Al-Maghrib Keeps Key Rate at 2.25%

24/09/2026
Bank Al-Maghrib has decided to keep Morocco’s key interest rate unchanged at 2.25%, maintaining its current monetary policy stance at its third quarterly meeting of 2026. The decision was taken on September 22 in Rabat by the central bank’s Board, which assessed both domestic economic developments and the uncertain international environment. According to Bank Al-Maghrib, […]

Article précédent
L’ONCF renforce sa coopération ferroviaire avec l’Allemagne

Articles similaires

L’ONCF renforce sa coopération ferroviaire avec l’Allemagne

L’ONCF renforce sa coopération ferroviaire avec l’Allemagne

L’Office national des chemins de fer (ONCF) veut accélérer le partage de technologies et de savoir-faire avec...
Le Maroc s’impose comme premier marché de l’ammoniac chinois

Le Maroc s’impose comme premier marché de l’ammoniac chinois

Le Maroc s’est hissé en mai au premier rang des destinations de l’ammoniac exporté par la Chine....
Mauricie : 54 % des répondants souhaitent réduire l’immigration

Mauricie : 54 % des répondants souhaitent réduire l’immigration

En Mauricie, la question de l’immigration occupe une place importante dans les perceptions exprimées à l’approche des...