Bank of Africa accélère au premier semestre

Bank of Africa a clôturé les six premiers mois de 2026 sur une progression de son bénéfice, malgré la baisse des revenus liés aux activités de marché. Le groupe affiche un résultat net part du groupe de 2,5 milliards de dirhams à fin juin, en hausse de 10% sur un an.

À périmètre constant, la progression atteint 5%. Cette performance s’appuie notamment sur la dynamique des activités bancaires traditionnelles, alors que les revenus de marché ont fortement reculé par rapport au premier semestre 2025.

Le produit net bancaire consolidé s’établit ainsi à 10,5 milliards de dirhams, en hausse de 1%. La marge sur commissions progresse de 10% et la marge d’intérêt de 7%. Ces deux moteurs ont permis de limiter l’impact de la baisse de 37% des revenus des activités de marché.

Le groupe bénéficie également d’une amélioration de ses indicateurs de risque. Le coût du risque consolidé diminue de 16%, à 1,4 milliard de dirhams. Son ratio passe de 1,5% à 1% en un an.

Cette amélioration intervient alors que Bank of Africa continue d’investir dans ses infrastructures et ses systèmes d’information. Les charges générales d’exploitation augmentent de 8% au niveau consolidé. Le coefficient d’exploitation atteint ainsi 44,2%, contre 41,5% à fin juin 2025.

Le résultat brut d’exploitation ressort à 5,9 milliards de dirhams, en recul de 3%.

Sur le plan commercial, la banque poursuit néanmoins sa progression. Le total bilan consolidé atteint 460 milliards de dirhams, soit une hausse de 5%. Les crédits distribués par le groupe progressent de 4%, à 243 milliards de dirhams.

Les dépôts de la clientèle suivent la même tendance et atteignent 287 milliards de dirhams. Les capitaux propres part du groupe progressent pour leur part de 6%, à 33,7 milliards de dirhams.

Au Maroc, la performance présente une configuration différente. Le produit net bancaire social s’établit à 5,3 milliards de dirhams, en baisse de 3%. La diminution des revenus de marché pèse sur l’activité, malgré une progression de 5% de la marge d’intérêts et de 3% de la marge sur commissions.

Bank of Africa poursuit parallèlement son programme de transformation informatique au Maroc. Les charges générales d’exploitation augmentent de 6%, à 2 milliards de dirhams. Hors dotations, leur progression est limitée à 3,6%.

La baisse du coût du risque contribue toutefois à soutenir la rentabilité de la banque sur le marché marocain. Celui-ci recule de 34%, à 611 millions de dirhams. Le ratio de coût du risque s’établit à 0,8%, contre 1,3% un an auparavant.

Le résultat net social progresse ainsi de 4% et atteint 1,9 milliard de dirhams au 30 juin 2026.

La dynamique est également positive pour les activités africaines. BOA Holding affiche un produit net bancaire de 445 millions d’euros au premier semestre, contre 421 millions d’euros à la même période de 2025. Cette progression de 6% est notamment portée par l’augmentation de 11% de la marge sur commissions.