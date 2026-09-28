Montréal-Trudeau mise sur un stationnement plus durable

Le stationnement P4 de l’aéroport international Montréal-Trudeau vient de franchir une nouvelle étape en matière de développement durable. Ouvert en février 2024, le bâtiment a obtenu la certification internationale Envision-Vérifié, devenant la première infrastructure aéroportuaire et le premier stationnement au Canada à recevoir cette distinction.

Cette certification, délivrée par l’Institute for Sustainable Infrastructure (ISI), intervient après l’évaluation de 64 critères portant notamment sur la durabilité, la résilience et l’impact environnemental du projet.

Le P4 fait partie des premières réalisations du programme de modernisation « Plan de vol » d’ADM Aéroports de Montréal. Sa conception a intégré plusieurs solutions destinées à réduire son empreinte environnementale tout en améliorant l’expérience des voyageurs.

La toiture accueille notamment des panneaux photovoltaïques ainsi qu’un espace végétalisé. Le bâtiment a également été conçu pour réduire sa consommation énergétique et favoriser différentes formes de mobilité.

Un dispositif de navettes permet de relier le stationnement aux installations de l’aéroport. Un système de guidage aide également les automobilistes à identifier les places disponibles, contribuant à fluidifier les déplacements sur le site.

La gestion de l’eau a également été prise en compte dès la conception du projet. Des dispositifs spécifiques ont été intégrés afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales.

L’impact du chantier a lui aussi fait l’objet de mesures particulières. Près de 90% des résidus générés pendant la construction ont ainsi été valorisés.

La structure modulaire en béton doit par ailleurs permettre au bâtiment de conserver une durée de vie importante tout en offrant une meilleure résistance face aux risques liés aux changements climatiques.

Autre particularité du P4 : sa conception permet une évolution future du bâtiment. Certaines parties pourront être adaptées à d’autres usages, ce qui doit contribuer à prolonger sa durée de vie et à limiter les émissions associées à une éventuelle reconstruction.

Pour ADM Aéroports de Montréal, cette certification marque une étape importante dans sa stratégie de modernisation des infrastructures de YUL. Elle met également en avant une approche dans laquelle performance opérationnelle et exigences environnementales sont intégrées dès la conception des projets.