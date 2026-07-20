BOA déploie un nouveau dispositif pour les Marocains du monde

BANK OF AFRICA lance sa campagne estivale 2026 destinée aux Marocains Citoyens du Monde (MCM). Placée sous le slogan « Partout, le Maroc est en nous », cette initiative vise à accompagner les membres de la diaspora avant leur départ, durant leur voyage et tout au long de leurs projets au Maroc.

La banque mise sur un dispositif renforcé pour faciliter les démarches des Marocains résidant à l’étranger. Avant même leur arrivée, les clients peuvent effectuer une prise de contact à distance et rencontrer les équipes de BANK OF AFRICA lors de salons et d’événements organisés dans plusieurs pays, notamment autour de l’immobilier et de l’investissement.

L’accompagnement se poursuit pendant le trajet grâce à une présence dans plusieurs points de passage fréquentés par les MCM. Des équipes seront mobilisées dans les ports espagnols d’Algésiras, Tarifa et Almería, à bord des navires d’AML ainsi que dans plusieurs ports et aéroports marocains afin d’informer les voyageurs sur les solutions proposées par la banque.

Une fois au Maroc, les clients bénéficieront d’un programme d’animations organisé dans le réseau d’agences. Au menu figurent des journées portes ouvertes, les « Samedis des Crédits », des forums régionaux dédiés à l’investissement ainsi que différentes activités destinées à renforcer la proximité avec la diaspora.

L’une des principales nouveautés de cette édition est le lancement du BANK OF AFRICA Summer Pop Up. Ces espaces bancaires temporaires seront installés dans plusieurs destinations touristiques et accueilleront les visiteurs tous les jours de 10 h à 22 h. Ils proposeront des services bancaires, des démonstrations des solutions digitales, des conseils personnalisés ainsi que des animations pour les familles.

La banque prévoit également une série de soirées musicales à Tanger, Agadir et Nador afin de créer des moments de rencontre avec les Marocains du monde présents au Royaume durant l’été.

Sur le volet financier, BANK OF AFRICA met l’accent sur l’accompagnement des projets immobiliers et patrimoniaux. Les offres comprennent notamment des conditions préférentielles sur les crédits immobiliers, la suppression des frais de dossier et d’expertise, un traitement accéléré des demandes ainsi que plusieurs avantages liés à ses différentes formules bancaires.

Les clients pourront aussi profiter d’une carte FIRST offerte pendant douze mois, d’avantages auprès de partenaires dans les secteurs du voyage et de l’hôtellerie, ainsi que d’un bonus de change pouvant atteindre 100 % selon les offres proposées.

Au-delà de la période estivale, BANK OF AFRICA indique vouloir maintenir cette dynamique tout au long de l’année. Des séminaires consacrés à l’investissement, des rencontres avec les communautés marocaines établies à l’étranger et des actions de proximité continueront d’être organisés afin d’accompagner durablement les projets des Marocains du monde.