Créations d’entreprises au Maroc : Casablanca-Settat concentre près de 40 % des nouvelles sociétés

Le Maroc a enregistré 51.805 nouvelles créations d’entreprises au cours des six premiers mois de 2026, selon les données communiquées par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Cette dynamique repose principalement sur les sociétés. Entre janvier et juin, 39.001 personnes morales ont été immatriculées, contre 12.804 personnes physiques. Les entreprises constituées sous forme de personnes morales représentent ainsi 75 % de l’ensemble des créations enregistrées durant cette période.

La SARL à associé unique reste la forme juridique privilégiée par les nouveaux entrepreneurs. Elle représente 65,2 % des immatriculations de personnes morales. La SARL arrive en deuxième position avec une part de 33,7 %, confirmant la forte préférence pour ces deux structures.

La répartition géographique met en évidence le poids économique de Casablanca-Settat. La région concentre à elle seule 39,3 % des créations de personnes morales recensées au niveau national. Elle devance Rabat-Salé-Kénitra, qui représente 14,5 %, Marrakech-Safi avec 12,5 % et Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 10,6 %.

Ces quatre régions totalisent ainsi 76,9 % des nouvelles entreprises constituées sous forme de personnes morales. Le phénomène souligne la concentration des projets entrepreneuriaux dans les principaux pôles économiques du Maroc, avec Casablanca-Settat très largement en tête.

Les secteurs d’activité présentent eux aussi une hiérarchie précise. Le commerce arrive en première position avec 27,2 % des nouvelles personnes morales. Le BTP et les activités immobilières représentent 25,4 %, tandis que les services divers comptent pour 20 % des créations. Le transport atteint 7,5 % et l’industrie 6,3 %.

Pour les entreprises individuelles, le classement territorial change. Tanger-Tétouan-Al Hoceima arrive en tête avec 20,8 % des immatriculations de personnes physiques. Casablanca-Settat suit avec 13,3 %, devant la région de l’Oriental, qui atteint 10,8 %.

L’activité observée par l’OMPIC ne se limite pas aux immatriculations. Au cours du premier semestre, 68.416 certificats négatifs ont également été délivrés. Ce document constitue une étape importante dans le processus de création d’une entreprise puisqu’il permet notamment de réserver un nom commercial.

La progression des créations traduit ainsi un renouvellement continu du tissu entrepreneurial marocain, avec une forte présence des petites structures et une concentration particulièrement marquée dans les grandes régions économiques du Royaume.