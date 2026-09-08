Trottinettes électriques au Maroc : les principales règles sont désormais en vigueur

Les utilisateurs de trottinettes électriques au Maroc doivent désormais composer avec de nouvelles obligations. La publication du décret n°2.25.145 au Bulletin officiel n°7537 rend effectif le nouveau cadre encadrant la circulation des véhicules de déplacement personnel motorisés.

La principale règle concerne la vitesse. Les trottinettes électriques sont désormais limitées à 25 km/h. La réglementation vise les engins sans siège conçus pour transporter une seule personne, dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h sans dépasser 25 km/h.

Le port du casque devient également obligatoire pour les conducteurs. Celui-ci doit être homologué et correctement attaché. L’obligation ne concerne pas uniquement les trottinettes : elle s’étend également aux vélos, vélos à assistance électrique, tricycles et quadricycles concernés par le dispositif réglementaire.

La circulation hors agglomération est, elle, fortement encadrée. Une trottinette électrique ne peut y circuler que lorsqu’un passage réservé aux cyclistes est disponible. En l’absence d’un tel aménagement, son utilisation sur ces routes n’est donc pas autorisée.

Les pratiques pouvant transformer la trottinette en moyen de transport de charges sont également interdites. Il est notamment défendu de tracter une remorque ou de pousser et tirer une charge ou un autre véhicule.

Le nouveau dispositif distingue par ailleurs les règles de circulation des exigences techniques applicables aux engins. Un second décret prévoit notamment la présence d’un feu blanc à l’avant, d’un éclairage à l’arrière, de dispositifs réfléchissants et d’un avertisseur sonore.

Ces équipements techniques ne sont toutefois pas immédiatement soumis à l’obligation. Un délai de six mois est prévu avant leur entrée en application. Les règles portant sur la circulation et le comportement des utilisateurs, en revanche, sont déjà effectives depuis la publication du texte au Bulletin officiel.

Pour les usagers marocains, cette évolution marque donc une étape importante dans l’encadrement d’un mode de déplacement devenu particulièrement visible dans les villes. La réglementation fixe désormais des limites précises afin de mieux intégrer les trottinettes électriques dans la circulation sur la voie publique.