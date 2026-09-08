Hisense dévoile à l’IFA 2026 une maison pilotée par des compagnons IA

Hisense veut transformer les appareils électroménagers en véritables assistants du quotidien. À l’IFA 2026 de Berlin, le groupe présente une nouvelle génération de solutions connectées capables d’analyser leur environnement, de communiquer avec l’utilisateur et de coordonner certaines tâches de manière autonome.

Baptisée Hisense AI Companion et intégrée à l’écosystème ConnectLife, cette approche couvre plusieurs espaces de la maison, de la cuisine à la buanderie en passant par le salon. L’objectif affiché est de réduire les manipulations nécessaires tout en permettant aux différents appareils de travailler ensemble.

Dans la cuisine, le réfrigérateur AI Companion constitue l’un des exemples mis en avant par la marque. L’appareil peut identifier les ingrédients disponibles et proposer des idées de repas adaptées aux préférences de l’utilisateur. Une recette choisie peut ensuite être transmise au four AI Companion, qui peut automatiser le processus de cuisson. L’armoire à vin connectée complète cette chaîne en proposant des accords et en veillant aux conditions de conservation.

Même le nettoyage après le repas entre dans cette logique. Le lave-vaisselle doté de l’intelligence artificielle peut analyser les caractéristiques de la vaisselle et adapter automatiquement son cycle de lavage.

La même philosophie est appliquée à l’entretien du linge. La suite AI Companion dédiée à la buanderie analyse les caractéristiques des vêtements afin de sélectionner les programmes de lavage et de séchage appropriés. Le système ajuste ensuite automatiquement le processus, limitant ainsi les interventions de l’utilisateur.

Dans les espaces de vie, Hisense mise également sur une gestion plus automatisée du confort et de l’énergie. Le climatiseur AI Companion peut prendre en compte les conditions intérieures ainsi que la présence et les déplacements des occupants afin d’adapter le débit d’air.

Le système énergétique va encore plus loin en intégrant les conditions météorologiques et les tarifs de l’électricité selon les périodes d’utilisation. L’ambition est d’aider les ménages à optimiser leur consommation énergétique grâce à une analyse plus fine de leur environnement.

Hisense renforce par ailleurs cette stratégie avec Amazon. Grâce à ConnectLife et à la Smart Home AI Toolkit d’Amazon, certains appareils de la marque doivent pouvoir fonctionner avec Alexa+. Dans les prochains mois, les utilisateurs pourront notamment commander certains climatiseurs Hisense à la voix, l’assistant étant chargé d’interpréter la demande puis d’exécuter l’action correspondante.

Derrière ces fonctionnalités se trouve V AIOS, la technologie présentée comme le moteur des expériences Smart Home Companion. Elle permet aux appareils de détecter leur environnement, de déterminer les actions à effectuer, d’échanger avec les utilisateurs et de coordonner plusieurs appareils et services.

La présence de Hisense à l’IFA 2026 est également marquée par plusieurs distinctions. La série Multi Function II, destinée au chauffage, à la ventilation et à la climatisation avec une approche axée sur l’efficacité énergétique, a reçu un Winner Award. La X-Zone Master a été distinguée comme Honoree, tandis que le climatiseur U8 Air Master, la série W60 3D Kitchen-fit et l’armoire à vin intégrée de 60 cm ont également été récompensés.

Présente dans plus de 180 pays, Hisense poursuit ainsi son repositionnement autour de l’intelligence connectée, en cherchant moins à ajouter de simples fonctions intelligentes à ses appareils qu’à créer un écosystème capable d’anticiper certaines tâches et de faire fonctionner les équipements de manière coordonnée.