Stellantis renforce son ancrage au Maroc avec sa propre filiale de financement

Le groupe Stellantis franchit une nouvelle étape dans sa stratégie marocaine en lançant officiellement Stellantis Salaf Maroc, une société de financement destinée à accompagner le développement de ses marques dans le Royaume. Cette évolution intervient plusieurs mois après la prise de contrôle majoritaire d’AXA Crédit Maroc par FIDIS S.p.A., la branche spécialisée dans les services financiers et la mobilité du constructeur automobile.

À travers cette transformation, le géant automobile entend intégrer davantage de services autour de l’achat et de l’usage des véhicules. La nouvelle structure proposera des offres de financement directement associées aux modèles commercialisés par les différentes marques du groupe, avec des solutions complémentaires incluant l’assurance automobile et les contrats d’entretien.

Cette approche vise à simplifier le parcours d’acquisition des clients en regroupant plusieurs services au sein du réseau commercial de Stellantis au Maroc. L’entreprise continuera également à opérer sur le segment du prêt personnel, tandis que les contrats de crédit déjà souscrits auprès d’AXA Crédit Maroc resteront inchangés, sans modification des engagements contractuels des clients.

Pour piloter cette nouvelle phase de développement, Stellantis a confié la direction générale de sa filiale marocaine à Lionel Piquer. Fort d’une expérience acquise dans plusieurs marchés européens et africains, le dirigeant aura pour mission d’accélérer le déploiement des activités financières du groupe et de renforcer son positionnement sur un marché automobile marocain en pleine mutation.

L’intégration d’une activité de financement traduit une tendance de fond observée dans l’industrie automobile mondiale. Les constructeurs cherchent de plus en plus à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conception et la fabrication des véhicules jusqu’à leur financement et leur entretien. Cette stratégie permet non seulement de fidéliser la clientèle, mais également de créer de nouvelles sources de revenus dans un contexte de transformation rapide du secteur.