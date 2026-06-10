Le Sénégal clarifie la polémique autour du contrôle de ses joueurs aux États-Unis

Une vidéo montrant les joueurs de la sélection sénégalaise soumis à un contrôle de sécurité directement sur le tarmac d’un aéroport américain a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Les images, largement relayées en Afrique et à l’international, ont alimenté diverses interprétations concernant les conditions d’accueil des Lions de la Teranga dans le cadre de leur préparation au Mondial 2026.

Face à l’ampleur de la polémique, la Fédération sénégalaise de football a publié un communiqué afin d’apporter des précisions sur le déroulement des faits. Selon son secrétaire général, Abdoulaye Seydou Sow, le contrôle n’a pas eu lieu à l’arrivée de la délégation à San Antonio, comme cela a été suggéré, mais avant son départ depuis Raleigh le 7 juin.

La fédération explique que les joueurs et les membres du staff ont bénéficié d’une procédure particulière leur permettant d’accéder directement au tarmac sans passer par les circuits classiques de l’aérogare. Les vérifications de sécurité et de police ont ainsi été effectuées au pied de l’appareil avant l’embarquement sur un vol privé à destination de San Antonio.

D’après la FSF, cette organisation avait pour objectif de simplifier les déplacements de la délégation et de réduire le temps consacré aux formalités aéroportuaires. L’instance assure que l’ensemble des opérations s’est déroulé conformément aux règles de sûreté en vigueur et qu’aucun incident n’a été signalé.

Après son arrivée au Texas, la sélection sénégalaise a poursuivi son programme de préparation en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les coéquipiers de Sadio Mané doivent ensuite rejoindre leur camp de base situé à Rutgers University, où ils poursuivront leur préparation avant le début de la compétition.

Cette mise au point intervient alors que les conditions d’accueil des différentes sélections participant au Mondial 2026 font l’objet d’une attention particulière, notamment aux États-Unis, pays coorganisateur du tournoi avec le Canada et le Mexique. La fédération sénégalaise souhaite ainsi mettre fin aux spéculations en soulignant que la procédure observée sur la vidéo relevait d’un protocole de sécurité standard et non d’une mesure exceptionnelle visant l’équipe nationale.