Saïdia se transforme en rendez-vous du cinéma marocain

Saïdia s’apprête à accueillir une nouvelle édition de « Cinéma sans frontières ». Du 26 au 30 août, la station balnéaire de l’Oriental réunira réalisateurs, acteurs, scénaristes et professionnels du 7e art autour d’une programmation mêlant compétition et rencontres.

Organisé par l’Association Al Amal pour la cohabitation et le développement, le festival investira la Marina de Saïdia pour sa 11e édition. Plusieurs institutions marocaines accompagnent cette manifestation, dont le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Centre cinématographique marocain.

La compétition constituera l’un des principaux temps forts de cette édition. Douze films seront présentés au public, avec six longs métrages et six courts métrages en lice pour plusieurs récompenses.

Le palmarès distinguera notamment la réalisation, le scénario, l’interprétation masculine et féminine. Le jury remettra également son Prix, tandis que deux distinctions porteront les noms de « La Perle Bleue » pour le meilleur long métrage et de « Prix de l’Orange » pour le court métrage.

Le réalisateur Adil Fadhili présidera le jury. Il sera accompagné de l’acteur Hicham Bahloul, de l’écrivain et journaliste Abdelaziz Koukass, de l’actrice Jalila Talemsi et de l’universitaire Fouzia Borj.

Le festival accordera aussi une place particulière aux personnalités du cinéma marocain. Adil Fadhili et Jalila Talemsi seront honorés pour leur parcours et leur contribution au développement du cinéma national.

La programmation ne se limitera pas aux projections. Des conférences et tables rondes permettront d’aborder les perspectives de l’industrie cinématographique dans la région de l’Oriental.

Une masterclass réunira également Adil Fadhili et Jalila Talemsi. De son côté, l’écrivain et scénariste Abdelilah Hamdouchi animera une rencontre consacrée à l’écriture de scénario.

Pour Saïdia, cette manifestation représente aussi un levier pour renforcer l’attractivité culturelle de la destination. En pleine saison estivale, l’événement vient compléter l’offre touristique de la station par une programmation artistique destinée aux habitants comme aux visiteurs.

Le festival entend surtout faire de l’Oriental un espace de rencontres cinématographiques. Les organisateurs souhaitent favoriser les échanges entre professionnels marocains et étrangers, tout en donnant davantage de visibilité aux créations issues du Maroc.

À travers cette 11e édition, « Cinéma sans frontières » défend ainsi une programmation tournée vers l’ouverture culturelle, le dialogue et la diversité. Saïdia devrait, pendant cinq jours, devenir l’un des points de rencontre du cinéma dans l’Oriental.