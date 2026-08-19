Le Maroc s’impose parmi les grands marchés africains de la Turquie

Les échanges commerciaux entre la Turquie et le Maroc poursuivent leur progression. Sur les sept premiers mois de 2026, les exportations turques à destination du Royaume ont atteint 2,43 milliards de dollars, en hausse de 11,7 % sur un an, selon les données relayées par le Conseil des relations économiques extérieures de Turquie (DEİK).

Cette évolution place le Maroc parmi les principaux débouchés africains des entreprises turques. Le Royaume devance notamment l’Algérie, où les exportations turques ont reculé de 18,8 % sur la même période, à 1,09 milliard de dollars.

Le Maroc se situe également devant plusieurs marchés africains importants. Les exportations turques vers l’Égypte ont atteint 2,3 milliards de dollars, tandis que celles vers la Libye se sont établies à 1,59 milliard. La Tunisie a absorbé plus de 720 millions de dollars de marchandises turques.

La dynamique marocaine reste toutefois contrastée selon les mois. En juillet, les exportations turques vers le Royaume ont diminué de 24,8 % sur un an, pour atteindre 277,5 millions de dollars. Cette baisse intervient alors que les ventes turques vers plusieurs autres pays africains ont fortement progressé.

L’Égypte a ainsi enregistré une hausse de 49,3 % en juillet, à 426,2 millions de dollars. Les exportations vers la Libye ont augmenté de 22,4 %, à 289 millions de dollars, tandis que celles destinées au Niger ont bondi de 80,5 %, à 255 millions.

Sur l’ensemble de la période janvier-juillet, la Turquie a néanmoins renforcé sa présence commerciale sur le continent. Ses exportations vers l’Afrique ont atteint 13,3 milliards de dollars, affichant une croissance de 12,6 % sur un an. En juillet seulement, elles ont progressé de 16,3 %, à 2,3 milliards de dollars.

Pour Ankara, le Maroc occupe donc une place stratégique dans cette expansion africaine. Le marché marocain combine un volume d’importations important et une progression supérieure à celle enregistrée sur plusieurs autres marchés du continent.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie commerciale turque qui ne repose pas uniquement sur les exportations de marchandises. Le DEİK met notamment en avant le développement des connexions aériennes et maritimes entre la Turquie et l’Afrique.

Turkish Airlines dessert aujourd’hui plus de 60 destinations africaines. Les liaisons maritimes conteneurisées contribuent également à faciliter les échanges entre les entreprises turques et leurs partenaires africains.

Les secteurs concernés sont particulièrement diversifiés. Les machines et équipements, l’automobile, l’électronique, la chimie, le fer et l’acier figurent parmi les principales catégories de produits exportés. Le textile, l’agroalimentaire et les matériaux de construction occupent également une place importante.

Pour le Maroc, cette progression des exportations turques intervient dans un marché où les échanges avec la Turquie restent structurés par l’accord de libre-échange entre les deux pays. Elle traduit aussi l’intérêt des entreprises turques pour une économie marocaine devenue un point d’accès important vers l’Afrique.

Le DEİK encourage désormais les entreprises turques à aller au-delà des exportations traditionnelles. L’organisme met en avant les investissements directs, la production locale, les partenariats industriels et le développement de réseaux de distribution.

Cette approche pourrait renforcer davantage la présence turque au Maroc dans les prochaines années. Elle s’inscrit dans une tendance plus large où les entreprises internationales cherchent à utiliser le Royaume comme plateforme industrielle et commerciale vers les marchés africains.

La progression enregistrée depuis janvier montre en tout cas que le Maroc conserve une position centrale dans l’offensive commerciale turque sur le continent, malgré le net ralentissement observé au mois de juillet.