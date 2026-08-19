Le Maroc renforce son dispositif de cybersécurité

Le Maroc se classe au 43e rang mondial en matière de cybersécurité en 2026. Le Royaume obtient 79,17 points sur 100 dans une évaluation portant sur 155 pays.

Ce classement met en évidence les progrès réalisés par le Maroc dans la protection de son espace numérique. Il souligne notamment la consolidation du cadre institutionnel et réglementaire consacré à la sécurité informatique.

La Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) joue un rôle central dans cette architecture. Le dispositif est également encadré par la loi n° 05.20 relative à la cybersécurité.

L’évaluation internationale s’appuie sur 49 indicateurs répartis dans 12 domaines. Ceux-ci couvrent trois dimensions principales : la stratégie, la prévention et la capacité de réaction face aux menaces numériques.

Le Maroc se distingue particulièrement dans plusieurs domaines considérés comme stratégiques. La protection des infrastructures informationnelles critiques figure parmi les points forts identifiés par l’étude.

Le pays affiche également des avancées dans la sécurisation de l’identité électronique utilisée pour les services administratifs. La protection des données personnelles constitue un autre volet important, avec l’intervention de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).

La recherche et l’analyse des menaces complètent ce dispositif. Le développement de compétences spécialisées accompagne également la montée en puissance des politiques publiques consacrées à la sécurité numérique.

Le Royaume devance plusieurs pays mieux connus pour leur poids technologique. Le Brésil arrive ainsi à la 56e position, tandis que la Chine se classe 61e avec 69,17 points. La Norvège et la Suisse occupent respectivement les 46e et 47e places.

Le classement est dominé par l’Albanie, qui devance l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les États-Unis figurent également parmi les pays les mieux positionnés, tandis que le Canada et la Finlande complètent le groupe de tête avec 96,67 et 95,83 points.

Au Maroc, l’effort ne se limite pas aux infrastructures publiques. Des initiatives de sensibilisation sont également développées pour renforcer les réflexes de sécurité auprès des utilisateurs et du grand public.

La plateforme e-Himaya s’inscrit dans cette logique de prévention. Elle participe à la diffusion d’informations destinées à mieux faire face aux risques liés à l’utilisation des services numériques.

Le développement des compétences constitue un autre enjeu majeur. Les universités marocaines ont progressivement renforcé leurs formations spécialisées, notamment à travers des cursus de troisième cycle consacrés à la cybersécurité.

Cette évolution intervient alors que la transformation numérique accélère dans les administrations, les entreprises et les services destinés aux citoyens. La sécurisation des données et des infrastructures devient ainsi un élément essentiel de la souveraineté numérique du Maroc.

Le classement 2026 confirme donc la progression du Royaume, tout en mettant en évidence l’importance de poursuivre les investissements dans les compétences, la recherche et les capacités de réponse face à des menaces cybernétiques en constante évolution.