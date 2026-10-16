ActualitésMaroc

Vacances scolaires : ADM alerte sur les pics de circulation au Maroc

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Les automobilistes qui prendront la route pendant les vacances scolaires devront anticiper leurs déplacements. Autoroutes du Maroc (ADM) prévoit une circulation particulièrement dense sur l’ensemble du réseau national à plusieurs moments clés, notamment au départ ce vendredi et lors du retour des vacanciers le dimanche 25 octobre.

Le premier pic de trafic est attendu ce vendredi 16 octobre, entre 15h et 22h. Une nouvelle hausse est prévue samedi 17 octobre, de 9h à 13h. Les automobilistes devront également s’attendre à des conditions de circulation chargées le dimanche 25 octobre, entre 16h et 22h, période correspondant aux retours des vacances scolaires.

Face à ces prévisions, ADM appelle les usagers à préparer leur trajet avant le départ. La société recommande notamment de consulter les conditions de circulation en temps réel grâce à l’application ADM TRAFIC. Cette précaution permet d’anticiper les ralentissements et d’adapter son itinéraire si nécessaire.

La vigilance doit également rester de mise face aux conditions météorologiques. Les rafales de vent, les précipitations et le brouillard peuvent compliquer la conduite sur certains axes autoroutiers du Maroc. ADM conseille aussi aux conducteurs de faire une pause toutes les deux heures et de vérifier l’état de leurs pneus avant de prendre la route.

La société rappelle par ailleurs que la bande d’arrêt d’urgence doit rester réservée aux situations d’extrême urgence. Son utilisation injustifiée peut présenter un danger pour les automobilistes comme pour les équipes intervenant sur le réseau.

Autre point de vigilance : le paiement des péages. Les usagers sont invités à vérifier le solde de leur Pass Jawaz et à le recharger avant leur départ afin d’éviter les difficultés au passage des barrières.

Pour faciliter cette opération, ADM indique que le Pass Jawaz est désormais disponible à la vente et à la recharge dans les boutiques situées sur les aires de service du réseau autoroutier national. Cette mesure vise à rendre le service plus accessible aux voyageurs.

À l’approche de ces journées de forte affluence, l’anticipation des déplacements et le respect des consignes de sécurité restent essentiels pour limiter les risques et améliorer les conditions de circulation. ADM souhaite de bonnes vacances à l’ensemble de ses usagers.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Orange Maroc Strengthens Cybersecurity Partnerships at Morocco CyberSecurity Week 2026

Orange Maroc Strengthens Cybersecurity Partnerships at Morocco CyberSecurity Week 2026

13/10/2026
Orange Maroc is stepping up its cybersecurity strategy through new partnerships with Fortinet, NETSCOUT and Ivanti, unveiled during Morocco CyberSecurity Week 2026, held in Rabat from October 12 to 14. Participating as a Silver Sponsor and Cloud & Security Partner, the operator is highlighting the growing importance of cyber resilience as Moroccan businesses and public […]
Marrakech to Host 24th International and African Dental Medicine Congress

Marrakech to Host 24th International and African Dental Medicine Congress

08/10/2026
Marrakech will host the 24th International and African Congress of Dental Medicine from October 22 to 25, bringing together dental professionals and researchers from Morocco, Africa and beyond. Organized by the Moroccan Association for Oral and Dental Prevention, the four-day event will focus on the latest developments in modern dentistry and patient-centered care. Held under […]
Inwi Honors Isharatech for Inclusive Technology Innovation

Inwi Honors Isharatech for Inclusive Technology Innovation

07/10/2026
A technology project using artificial intelligence to improve communication for people with hearing disabilities has been recognized in Morocco. Inwi awarded its i-TECH Prize to the Junior Enterprise “Isharatech” during the 18th edition of the Company Program organized by INJAZ Al-Maghrib for the 2025-2026 academic year. Isharatech has developed a platform designed to facilitate communication […]

Article précédent
Sahara marocain : l’ONU adopte un texte intégrant la résolution 2797

Articles similaires

Sahara marocain : l’ONU adopte un texte intégrant la résolution 2797

Sahara marocain : l’ONU adopte un texte intégrant la...

La Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies a adopté, jeudi 15 octobre à New York,...
L’UM6P mise sur le Canada pour accélérer l’innovation africaine

L’UM6P mise sur le Canada pour accélérer l’innovation africaine

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) renforce ses liens avec l’écosystème technologique canadien. L’institution marocaine participe à la...
Maroc : une nouvelle espèce de reptile préhistorique découverte dans l’Atlas

Maroc : une nouvelle espèce de reptile préhistorique découverte...

Le patrimoine paléontologique du Maroc révèle une nouvelle pièce de l’histoire de la vie sur Terre. Des...