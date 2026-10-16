Vacances scolaires : ADM alerte sur les pics de circulation au Maroc

Les automobilistes qui prendront la route pendant les vacances scolaires devront anticiper leurs déplacements. Autoroutes du Maroc (ADM) prévoit une circulation particulièrement dense sur l’ensemble du réseau national à plusieurs moments clés, notamment au départ ce vendredi et lors du retour des vacanciers le dimanche 25 octobre.

Le premier pic de trafic est attendu ce vendredi 16 octobre, entre 15h et 22h. Une nouvelle hausse est prévue samedi 17 octobre, de 9h à 13h. Les automobilistes devront également s’attendre à des conditions de circulation chargées le dimanche 25 octobre, entre 16h et 22h, période correspondant aux retours des vacances scolaires.

Face à ces prévisions, ADM appelle les usagers à préparer leur trajet avant le départ. La société recommande notamment de consulter les conditions de circulation en temps réel grâce à l’application ADM TRAFIC. Cette précaution permet d’anticiper les ralentissements et d’adapter son itinéraire si nécessaire.

La vigilance doit également rester de mise face aux conditions météorologiques. Les rafales de vent, les précipitations et le brouillard peuvent compliquer la conduite sur certains axes autoroutiers du Maroc. ADM conseille aussi aux conducteurs de faire une pause toutes les deux heures et de vérifier l’état de leurs pneus avant de prendre la route.

La société rappelle par ailleurs que la bande d’arrêt d’urgence doit rester réservée aux situations d’extrême urgence. Son utilisation injustifiée peut présenter un danger pour les automobilistes comme pour les équipes intervenant sur le réseau.

Autre point de vigilance : le paiement des péages. Les usagers sont invités à vérifier le solde de leur Pass Jawaz et à le recharger avant leur départ afin d’éviter les difficultés au passage des barrières.

Pour faciliter cette opération, ADM indique que le Pass Jawaz est désormais disponible à la vente et à la recharge dans les boutiques situées sur les aires de service du réseau autoroutier national. Cette mesure vise à rendre le service plus accessible aux voyageurs.

À l’approche de ces journées de forte affluence, l’anticipation des déplacements et le respect des consignes de sécurité restent essentiels pour limiter les risques et améliorer les conditions de circulation. ADM souhaite de bonnes vacances à l’ensemble de ses usagers.