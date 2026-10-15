L’UM6P mise sur le Canada pour accélérer l’innovation africaine

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) renforce ses liens avec l’écosystème technologique canadien. L’institution marocaine participe à la 8e édition de MTL connecte, organisée à Montréal jusqu’au 16 octobre, avec l’ambition de développer des partenariats concrets dans l’intelligence artificielle, la cybersécurité et l’innovation industrielle.

Cette présence s’inscrit dans une stratégie visant à rapprocher les compétences scientifiques africaines des grands pôles internationaux de recherche. L’UM6P entend notamment favoriser l’émergence de projets technologiques capables de répondre aux besoins du continent, tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux startups africaines.

Pour Fatiha Charradi, directrice générale d’UM6P Global Hubs Canada, le Canada constitue un point d’ancrage stratégique pour renforcer les échanges entre l’Afrique et l’Amérique du Nord. L’objectif est de transformer les complémentarités entre les deux écosystèmes en collaborations durables, avec des retombées concrètes pour les partenaires concernés.

La souveraineté numérique figure parmi les principaux thèmes de cette édition de MTL connecte. Face à la progression rapide de l’intelligence artificielle et aux enjeux croissants de cybersécurité, l’UM6P souhaite promouvoir des solutions adaptées aux réalités africaines, notamment dans les domaines de la protection des systèmes informatiques et du développement de technologies maîtrisées.

L’université prendra part au Forum francophone de l’intelligence artificielle, consacré au passage de l’adoption de l’IA à ses applications concrètes. Elle participera également à une classe de maître dédiée aux territoires et aux humanités.

Le volet entrepreneurial occupe une place importante dans cette participation. Des startups spécialisées dans la gestion des cybercrises et l’intelligence artificielle souveraine représentent l’UM6P au Salon de l’innovation. L’établissement contribuera aussi à la sélection de trois jeunes entreprises pour le Prix Afrique Innovante 2026, organisé dans le cadre des MTL Tech Awards.

L’initiative ne concerne pas uniquement les chercheurs et les entrepreneurs. Grâce à la plateforme MTL Explore, les étudiants de l’UM6P pourront suivre les conférences et accéder à des rencontres professionnelles à distance. Une réunion réunissant partenaires, entrepreneurs, étudiants et membres des diasporas marocaine et africaine est également prévue en marge de l’événement.

Pour le Maroc, ces échanges offrent des perspectives de coopération dans des secteurs devenus stratégiques pour la compétitivité économique. Le développement de partenariats scientifiques, l’accompagnement des startups et l’accès aux réseaux technologiques internationaux constituent autant de leviers pour renforcer la présence des compétences marocaines sur la scène numérique mondiale.