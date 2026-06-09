Le Maroc gagne du terrain et rejoint le Top 22 mondial du tourisme

Le Maroc poursuit son ascension sur la scène touristique internationale. Selon les dernières données publiées par ONU Tourisme, le Royaume a atteint la 22ᵉ place mondiale en matière d’arrivées touristiques internationales en 2025, enregistrant un total de 19,8 millions de visiteurs.

Cette performance marque une progression significative pour la destination marocaine, qui gagne trois places par rapport à l’année précédente. Depuis 2019, le pays a réalisé une avancée encore plus spectaculaire en grimpant de douze rangs dans le classement mondial, passant de la 34ᵉ à la 22ᵉ position.

La dynamique positive se reflète également dans les recettes générées par le secteur. Le Maroc a amélioré son classement mondial en matière de revenus touristiques, passant de la 32ᵉ à la 31ᵉ place avec des recettes estimées à 14,8 milliards de dollars en 2025.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la transformation engagée par le Royaume pour renforcer son attractivité. Les investissements consacrés à la connectivité aérienne, au développement de nouvelles capacités d’hébergement, à l’amélioration de l’expérience des visiteurs et à la montée en compétence des professionnels du secteur ont contribué à soutenir cette croissance.

La tendance se confirme également en 2026. Au cours du premier trimestre, les arrivées touristiques au Maroc ont progressé d’environ 7 %, un rythme largement supérieur à la moyenne mondiale estimée à 2 % par ONU Tourisme.

Pour les autorités, ces résultats confortent les ambitions nationales visant à renforcer le positionnement du Maroc parmi les destinations touristiques majeures à l’échelle internationale. Le secteur continue ainsi de jouer un rôle central dans la croissance économique, l’attractivité du territoire et la création d’emplois.