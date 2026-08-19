Le Maroc se rapproche du podium aérien africain

Le Maroc renforce son poids dans le ciel africain. En août 2026, les compagnies aériennes ont programmé 2,21 millions de sièges au départ du Royaume, selon les données de l’Official Airline Guide (OAG).

Cette capacité progresse de 8,8% sur un an. Cela représente près de 180.000 sièges supplémentaires par rapport à août 2025. Le Maroc conserve ainsi sa troisième place parmi les marchés aériens les plus importants du continent.

L’Égypte reste largement en tête avec 3,19 millions de sièges. L’Afrique du Sud arrive deuxième avec 2,34 millions. Mais l’écart entre Pretoria et Rabat s’est nettement réduit en douze mois. Il atteint désormais environ 127.000 sièges, contre près de 245.000 un an plus tôt.

La progression marocaine dépasse également celle du marché africain. L’offre aérienne du continent augmente de 8,4% en août, pour atteindre 27,3 millions de sièges. Le Maroc représente ainsi plus de 8% de cette capacité.

Cette dynamique est notamment portée par Royal Air Maroc. La compagnie nationale affiche 868.100 sièges programmés en août, contre 767.100 durant la même période de 2025. Sa capacité augmente ainsi de 13,2%, soit plus de 100.000 sièges supplémentaires.

La RAM conserve la quatrième position parmi les compagnies aériennes africaines. Elle reste derrière Ethiopian Airlines, Safair et Egyptair. Elle devance toutefois Air Algérie en nombre total de sièges.

Le principal hub aérien du Royaume participe également à cette montée en puissance. L’aéroport Mohammed-V de Casablanca approche les 800.000 sièges programmés en août. Sa capacité progresse de 10,1% sur un an.

Casablanca occupe ainsi la quatrième place parmi les aéroports africains les plus importants en capacité. Le site reste devancé par Le Caire, Addis-Abeba et Johannesburg.

Cette évolution intervient alors que l’Afrique du Nord s’impose comme le premier marché aérien régional du continent. La région totalise 7,9 millions de sièges programmés en août.

L’ouverture internationale demeure au cœur de cette activité. Les vols internationaux représentent près de 80% de la capacité aérienne africaine. L’Europe reste la principale destination depuis le continent, devant le Moyen-Orient.