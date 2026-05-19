Québec renforce le tourisme en Abitibi-Témiscamingue

Le gouvernement du Québec a annoncé un important soutien financier destiné à renforcer l’économie touristique de l’Abitibi-Témiscamingue à travers le renouvellement de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme pour la période 2025-2027.

Dans le cadre de cette initiative, le ministère du Tourisme accorde une enveloppe de 857.000 dollars à Tourisme Abitibi-Témiscamingue, à laquelle s’ajoute une contribution de 700.000 dollars de l’organisme régional, portant l’investissement total à plus de 1,55 million de dollars.

Une première série de financements, représentant déjà 758.585 dollars, a été attribuée à 22 projets liés au développement touristique, aux infrastructures, aux festivals, aux activités de plein air et à la transformation numérique.

Parmi les projets soutenus figurent le développement de l’expérience touristique du lac Osisko, la modernisation d’un bureau d’information touristique à Rouyn-Noranda, l’installation d’hébergements écologiques quatre saisons à Val-Saint-Gilles ou encore plusieurs festivals culturels et musicaux organisés dans la région.

Les autorités québécoises estiment que ces investissements permettront de stimuler l’économie locale, renforcer l’attractivité régionale et soutenir les entreprises touristiques dans une logique de croissance durable.

Selon la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, le secteur touristique demeure un moteur économique essentiel pour les régions du Québec grâce aux retombées directes qu’il génère pour les communautés et l’emploi local.

Le gouvernement souligne également que l’Abitibi-Témiscamingue compte actuellement 384 entreprises touristiques représentant environ 6.670 emplois, tandis que la contribution économique du tourisme dans la région atteint près de 249 millions de dollars.

Les projets financés couvrent plusieurs catégories, notamment les infrastructures touristiques, l’hébergement, les événements culturels, le développement numérique et les études stratégiques destinées à renforcer la compétitivité touristique régionale.