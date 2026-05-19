Safi Silver accélère son programme de forage sur le projet Addana au Maroc

Safi Silver Corp. a annoncé une nouvelle avancée dans son programme de forage diamanté mené sur le projet Addana, situé au Maroc. La société canadienne spécialisée dans l’exploration minière indique avoir finalisé le premier forage de la campagne tandis que le second puits est actuellement en cours d’exécution.

L’entreprise précise que cette nouvelle phase cible principalement la partie sud-ouest du site Addana, une zone où les précédents travaux d’exploration et les récentes analyses géologiques ont mis en évidence des structures minéralisées riches en argent polymétallique.

Selon Safi Silver, les opérations se déroulent conformément aux attentes, avec une récupération satisfaisante des carottes de forage et un processus de traitement géologique jugé efficace. Les échantillons récupérés sont photographiés, analysés et préparés dans les nouvelles installations sécurisées de la société à Igdi avant leur transfert vers un laboratoire d’analyse à Marrakech.

Les analyses seront réalisées par Afrilab, laboratoire certifié SGS et ISO basé au Maroc, utilisant différentes techniques spécialisées destinées à l’exploration des métaux précieux et de base.

Le directeur de l’exploration de Safi Silver, Andreas Rompel, a salué le travail des équipes locales et la progression du programme, soulignant que l’organisation actuelle permet d’assurer un contrôle qualité rigoureux tout en accélérant le rythme des analyses.

De son côté, le président-directeur général de l’entreprise, Jed Richardson, estime que cette campagne représente une étape importante dans la stratégie du groupe visant à renforcer sa position dans l’exploration des projets argentifères au Maroc.

Le programme de forage Addana a été conçu afin de tester plusieurs cibles prioritaires identifiées grâce à des travaux historiques, des prélèvements de surface et des études géologiques réalisées sur le site.

Basée au Canada, Safi Silver développe actuellement plusieurs projets miniers au Maroc, notamment Addana et Silver Hill, en parallèle de ses activités en Namibie.