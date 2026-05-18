Les investissements étrangers au Canada ralentissent en mars 2026

Les investissements étrangers en titres canadiens ont fortement ralenti au mois de mars 2026, atteignant leur niveau mensuel le plus faible depuis le début de l’année, selon les dernières données publiées par Statistique Canada.

Les investisseurs étrangers ont acquis pour 4,6 milliards de dollars de titres canadiens en mars, alors que les investisseurs canadiens ont injecté 3,9 milliards de dollars dans des titres étrangers. Ces mouvements ont généré une entrée nette de fonds de 719 millions de dollars dans l’économie canadienne.

Le ralentissement des investissements étrangers s’explique principalement par un désengagement du marché des actions canadiennes. Les investisseurs non résidents ont réduit leurs avoirs en actions de 3,8 milliards de dollars, après un retrait encore plus marqué de 9,1 milliards enregistré en février.

Les secteurs bancaire ainsi que l’énergie et les mines ont été les plus touchés par ces désinvestissements, dans un contexte marqué par plusieurs opérations de fusion-acquisition transfrontalières. En parallèle, l’indice boursier canadien S&P/TSX a reculé de 4,6 % durant le mois de mars.

À l’inverse, les obligations canadiennes ont continué d’attirer les capitaux étrangers. Les investisseurs internationaux ont acheté pour 8,5 milliards de dollars de titres d’emprunt canadiens, notamment des obligations provinciales libellées en euros.

Du côté des investisseurs canadiens, les placements à l’étranger ont surtout ciblé les obligations et actions américaines. Les achats d’obligations de sociétés américaines ont atteint un niveau record pour un deuxième mois consécutif avec 10,4 milliards de dollars investis en mars.

Les actions technologiques américaines continuent également de séduire les investisseurs canadiens, qui ont injecté 2,7 milliards de dollars supplémentaires dans les marchés américains durant le mois.