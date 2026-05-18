American Express renforce sa présence dans la restauration au Canada

American Express poursuit l’élargissement de son réseau d’acceptation au Canada en intégrant plusieurs enseignes populaires de restauration, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer l’utilisation de ses cartes auprès des consommateurs canadiens.

Le groupe a annoncé que ses cartes sont désormais acceptées dans les chaînes de restaurants Chuck’s Roadhouse, Smoke’s Poutinerie et Mandy’s Salads, renforçant ainsi sa présence dans le secteur de la restauration rapide et décontractée.

Cette expansion intervient alors que les dépenses liées aux repas figurent parmi les catégories les plus importantes pour les titulaires de cartes American Express. Selon l’entreprise, les clients Amex ont dépensé en moyenne 3.000 dollars canadiens dans les restaurants en 2025, avec plus de 75 achats réalisés dans cette catégorie sur l’année.

Depuis 2021, le nombre d’établissements acceptant les cartes American Express au Canada a progressé de plus de 50 %, illustrant la volonté du groupe d’élargir son réseau commercial face à une concurrence accrue dans les paiements électroniques.

“Nous voulons permettre à nos titulaires de cartes d’utiliser leur carte partout où ils vivent, travaillent et voyagent”, a déclaré Kerri-Ann Santaguida, vice-présidente et directrice générale des services aux marchands chez American Express Canada.