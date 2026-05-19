Xsolla renforce sa présence lors des grands événements gaming à Toronto

Xsolla a confirmé sa participation à deux importants rendez-vous de l’industrie du jeu vidéo prévus à Toronto les 21 et 22 mai 2026 : le XP Game Summit Toronto et le Xsolla Connect Toronto.

L’entreprise y présentera plusieurs solutions destinées à aider les développeurs de jeux vidéo à renforcer la monétisation, l’engagement des joueurs et leurs stratégies de vente directe. Parmi les technologies mises en avant figure la plateforme Web Shop de Xsolla, conçue pour permettre aux studios de gérer leurs propres boutiques en ligne en dehors des marketplaces traditionnelles tout en intégrant des outils LiveOps et des fonctionnalités d’engagement communautaire.

Xsolla mettra également en avant son infrastructure mondiale de paiement, compatible avec plus de 1.000 méthodes de paiement dans plus de 200 régions à travers le monde. La société explique que cette solution permet aux développeurs d’adapter l’expérience de paiement aux préférences locales et d’améliorer les taux de conversion.

L’entreprise présentera aussi Xsolla Agency, un service destiné à connecter les studios de jeux vidéo avec des licences et propriétés intellectuelles issues du divertissement afin de développer l’acquisition de joueurs et de nouvelles opportunités de monétisation.

Une conférence intitulée « Building the Creator Pipeline: How Smart Partnerships Are Scaling Influencer Marketing » réunira plusieurs intervenants du secteur, dont John Nguyen, Scott Christian, Gem Johnson et Corina Diaz. Les échanges porteront sur les stratégies d’influence, les partenariats créateurs et le développement des écosystèmes de contenu dans l’univers gaming.

En parallèle du sommet, Xsolla organisera également Xsolla Connect Toronto, un événement de networking pensé pour favoriser les échanges entre développeurs, éditeurs et professionnels du secteur à travers des discussions et rencontres spécialisées.

Selon Berkley Egenes, Chief Marketing and Growth Officer de Xsolla, Toronto continue de renforcer sa position comme l’un des pôles majeurs de l’innovation gaming en Amérique du Nord.

Basée à Los Angeles, Xsolla propose des solutions de commerce, de paiement, de monétisation et d’engagement pour des studios de jeux vidéo allant des développeurs indépendants aux grands éditeurs AAA.