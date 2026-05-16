Le roi Felipe VI attendu à Ottawa pour une rencontre officielle avec Mary Simon

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, recevra officiellement Felipe VI le 19 mai prochain à Rideau Hall, à Ottawa, dans le cadre d’une rencontre diplomatique organisée au cœur de la résidence officielle de la gouverneure générale. L’entretien entre les deux personnalités doit débuter en soirée et sera précédé d’une séance photo réservée aux médias accrédités.

Cette visite marque une nouvelle séquence dans les relations entre le Canada et l’Espagne, deux pays partenaires sur plusieurs dossiers internationaux liés notamment à la coopération économique, aux enjeux climatiques et aux échanges institutionnels au sein des organisations internationales. La présence du souverain espagnol à Ottawa intervient également dans un contexte où les échanges diplomatiques entre pays européens et nord-américains se renforcent autour des questions de défense, d’énergie et d’innovation.

Les représentants des médias canadiens auront accès à une séance photo officielle au début de la rencontre, à condition d’être accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire canadienne. Rideau Hall a précisé que les journalistes devront confirmer leur présence avant l’événement et se présenter à l’entrée Princesse Anne en début de soirée.

Aucune déclaration publique ni conférence de presse n’a été annoncée pour le moment, mais cette rencontre symbolique devrait attirer l’attention des observateurs diplomatiques en raison de la stature des deux institutions représentées. La monarchie espagnole poursuit depuis plusieurs années une stratégie de présence internationale plus active, notamment à travers des visites officielles et des rencontres bilatérales avec des dirigeants et chefs d’État alliés.

Le Canada entretient historiquement des relations stables avec l’Espagne, particulièrement dans les secteurs du commerce, du tourisme, de l’éducation et des investissements. Plusieurs entreprises canadiennes sont présentes sur le marché espagnol tandis que les échanges universitaires et culturels entre les deux pays continuent de progresser.

Cette rencontre à Rideau Hall s’inscrit aussi dans le calendrier diplomatique du mandat de Mary Simon, qui multiplie depuis plusieurs mois les activités protocolaires et institutionnelles avant la fin de son mandat à la tête de la gouvernance vice-royale canadienne.