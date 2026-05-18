Sieyuan Electric accélère son expansion en Amérique du Nord

Le groupe chinois Sieyuan Electric renforce sa présence sur le marché nord-américain de la haute tension, porté par la montée des investissements dans les énergies propres et l’explosion des besoins électriques liés aux centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

L’entreprise a annoncé que sa gamme de disjoncteurs haute tension de type “dead tank”, développée en interne, est désormais entièrement prête pour le marché nord-américain. Ces équipements sont destinés aux infrastructures énergétiques stratégiques, notamment les réseaux électriques, les projets d’énergies renouvelables et les data centers.

Spécialisée dans la transmission, la transformation et la distribution d’électricité, Sieyuan Electric s’appuie sur plusieurs centres de recherche et développement ainsi que sur des installations industrielles hautement automatisées. Sa filiale Jiangsu Rugao High Voltage Electric Apparatus produit notamment des sectionneurs et disjoncteurs capables de fonctionner jusqu’à 800 kV.

Le groupe met particulièrement en avant sa nouvelle série de disjoncteurs LW58A, conçue pour répondre aux normes nord-américaines ANSI, IEEE et NEMA. Ces équipements peuvent fonctionner sur des tensions allant jusqu’à 550 kV avec une durée de vie estimée à plus de 30 ans.

Dans un contexte mondial marqué par les tensions sur les chaînes d’approvisionnement, Sieyuan affirme pouvoir assurer des délais de livraison réduits à quatre mois grâce à une production largement internalisée et conforme aux standards ISO.

L’entreprise indique également avoir renforcé son dispositif de support international avec des équipes techniques capables d’intervenir rapidement sur les sites nord-américains, notamment pour l’installation et la maintenance des équipements.

Déjà présent dans plus de 100 pays, le groupe fournit des clients majeurs du secteur énergétique mondial, parmi lesquels State Grid Corporation of China, China Southern Power Grid ou encore plusieurs grands opérateurs internationaux.